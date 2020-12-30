عادل إمام يعُدل شيئا غريبا في وصيته بعد الموت

شفق نيوز/ حصل المستشار تركي آل الشيخ – رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية – على حقوق عرض مسرحية ” بودي جارد ” ل عادل إمام لمصلحة منصة ” شاهد ” .

كما وكشفت مصادر أن عادل إمام كان يرفض عرض هذه المسرحية نهائيا وكان هناك جزء من وصية موته يخص تلك المسرحية. بأن يتم عرضها بعد وفاته وليس قبلها.

وكان آل الشيخ يريد من عادل إمـام عرض المسرحية في موسم الرياض الماضي. لكن إمام اعتذر بسبب عدم ملاءمة حالته الصحية.

كما وبعد المزيد من المفاوضات وافق عادل إمـام على عرض المسرحية مقابل ما يقرب من مليون دولار.