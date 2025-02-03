‏‎عادة يومية لإنقاذ الأشخاص من خطر السكتة الدماغية

شفق نيوز/ توصلت دراسة حديثة، إلى عادة صحية يمكن أن تساعد في الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن الجلطات الدموية، بالإضافة إلى الحد من اضطرابات ضربات القلب.

‎وركز الباحثون على تأثير عادات نظافة الفم، مثل استخدام خيط الأسنان وتنظيف الأسنان بالفرشاة وزيارات طبيب الأسنان، في الوقاية من المشكلات الصحية القلبية والدماغية.

‎وأوضح الدكتور سوفيك سين، المعد الرئيسي للدراسة من كلية الطب بجامعة ساوث كارولينا، أن أمراض الفم، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة، أثرت على 3.5 مليار شخص حول العالم في عام 2022، ما يجعلها من أكثر المشكلات الصحية شيوعا. وأضاف: "كان هدفنا تحديد أي من سلوكيات نظافة الفم له التأثير الأكبر في الوقاية من السكتة الدماغية".

‎وشملت الدراسة أكثر من 6000 مشارك تم استجوابهم حول عاداتهم في استخدام خيط الأسنان.

‎كما قدم المشاركون بيانات حول عوامل صحية أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والتدخين ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى عادات العناية بالأسنان الأخرى.

‎وخلال فترة متابعة استمرت 25 عاما، سجّلت 434 إصابة بالسكتة الدماغية، من بينها 147 حالة لجلطات دماغية شريانية كبيرة، و97 حالة بسبب اضطرابات قلبية، و95 حالة ناتجة عن تصلب الشرايين الصغيرة. كما تم تسجيل 1291 حالة من عدم انتظام ضربات القلب.