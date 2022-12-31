إعادة تسمية أكبر ميناء في أمريكا اللاتينية على اسم بيليه

شفق نيوز/ أفادت تقارير، بإعادة تسمية أكبر ميناء في البرازيل وأمريكا اللاتينية، ‏على اسم أسطورة كرة القدم الراحل، بيليه، تكريما لمشواره بعد وفاته الخميس.‏

ونقلت البوابة الإخبارية البرازيلية "G1" عن عمدة سانتوس السابق، أنه سيتم تسمية الميناء الضخم والذي يقع في مدينة سانتوس، على اسم بيليه.

وتوفي بيليه الخميس (29 كانون الاول)، عن عمر يناهز 82 عاما، وذكرت وسائل إعلام برازيلية، نقلا عن مستشفى تلقى فيها بيليه العلاج الطبي، أن سبب وفاته هو فشل متعدد في الأعضاء نتيجة إصابة متقدمة بالسرطان.

وفي نفس اليوم، أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، الحداد ثلاثة أيام تكريما لبيليه.

وودّع الأسطورة البرازيلية بيليه عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، حيث يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان.

ولعب بيليه أغلب مسيرته الكروية في نادي سانتوس، بداية من عام 1956 حتى عام 1974، قبل أن ينتقل في عام 1975 لنادي نيويورك كوزموس الذي أنهى مسيرته فيه عام 1977.

ويعد بيليه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم، الذي نجح في التتويج ببطولة كأس العالم ثلاث مرات، وكان ذلك في مونديال السويد 1958، وتشيلي 1962، والمكسيك 1970.

وما زال بيليه هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، ولكن بالشراكة مع مواطنه نيمار دا سيلفا، ولكل منهما 77 هدفا.