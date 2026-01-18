عادات يومية شائعة قد ترفع خطر سرطان المعدة

شفق نيوز- متابعة

أفاد الدكتور يفغيني تشيريموشكين أخصائي الأورام، بأن الشاي الساخن والأطعمة الحارة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ووفقا له، بحسب صحيفة "إزفيستيا"، فإن "العوامل التي تلحق الضرر بالغشاء المخاطي تساهم في تطور سرطان المعدة، كما أن التدخين والإفراط في مضغ التبغ يؤثران سلبا على الفم والمعدة، وأن شرب الشاي الساخن قد يزيد من هذا الخطر أيضا، كما أن الالتهابات المزمنة غالبا ما تصبح بيئة خصبة لتطور السرطان".

ويؤكد الطبيب، أن "تناول الأطعمة المقلية والحارة والمالحة وغيرها من الأطعمة التي تسبب التهابات حادة بانتظام قد يساهم في تطور السرطان، ولتقليل هذا الخطر، من الضروري الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي متوازن، واتباع نمط حياة صحي.

ومن جانبها، تشير الدكتورة داريا روساكوفا خبيرة التغذية، إلى أن "المشروبات شديدة السخونة ضارة بالصحة، ووفقا لها، إذا كان الشاي والمشروبات الأخرى ساخنة جدا لدرجة أنها تسبب حروقا في بطانة المريء والمعدة، فإن التهيج المستمر قد يؤدي إلى التهاب مزمن، لذلك تنصح بضرورة شرب الشاي دافئا، وليس قريبا من درجة الغليان، أي لا ينبغي شربه مباشرة بعد تحضيره".