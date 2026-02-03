عادات يومية شائعة قد تحرمك من فوائد طعامك

شفق نيوز- متابعة

كشف خبراء في التغذية، عن أهمية طريقة تناول الطعام إلى جانب نوعيته، مؤكدين أن بعض العادات الغذائية قد تُضعف استفادة الجسم من العناصر الغذائية الأساسية، حتى عند الالتزام بنظام صحي.

وأوضح الخبراء، بحسب "الديلي ميل"، أن "امتصاص الفيتامينات والمعادن لا يعتمد فقط على جودة الطعام، بل يتأثر أيضا بطريقة الجمع بين الأطعمة والمشروبات، إذ يمكن لبعض التركيبات الغذائية أن تعزز القيمة الصحية للوجبات، بينما قد تعيق أخرى استفادة الجسم منها".

وأشاروا إلى أن "تناول القهوة أو الشاي مع وجبة الفطور يعد من أكثر العادات شيوعا، لكنه قد يقلل من امتصاص الحديد بسبب احتوائهما على مركبات ترتبط به داخل الجهاز الهضمي، ما يصعّب امتصاصه، ولا سيما لدى النباتيين".

وبيّن الخبراء أن "الحل يكمن في الفصل الزمني بين شرب المشروبات الغنية بالكافيين وتناول الطعام، حيث يفضّل شربها قبل الوجبة بساعة أو بعدها بمدة مناسبة لتقليل تأثيرها السلبي".

كما حذّروا من "الجمع بين الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والسلق، والأطعمة الغنية بالكالسيوم كالجبن، نظرا لاحتوائها على مركبات الأوكسالات التي تعيق امتصاص الكالسيوم"، مشيرين إلى أن "طهي هذه الخضراوات على البخار يقلل من تأثير هذه المركبات".

وفي المقابل، شدد الخبراء على "وجود تركيبات غذائية تعزز الاستفادة من العناصر المفيدة، من أبرزها الجمع بين السبانخ أو العدس والليمون، إذ يساعد فيتامين C على تحسين امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في هذه الأطعمة".

كما أوصوا بإضافة الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والأفوكادو، إلى الخضراوات والسلطات، لما لها من دور مهم في تعزيز امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، مثل فيتامينات A وD وE وK.

واختتم الخبراء توصياتهم بالتأكيد على أن الوعي بطريقة تناول الطعام لا يقل أهمية عن اختيار مكوناته، مشددين على أن اتباع عادات غذائية صحيحة يساهم في تعظيم الفائدة الغذائية والحفاظ على صحة الجسم على المدى الطويل.