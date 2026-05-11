عاداتك اليومية على الإنترنت تعرضك للخطر

شفق نيوز- متابعة

حذّر خبراء الأمن السيبراني من أن الطريقة التي يستخدم بها الناس الإنترنت يوميًّا قد تجعلهم هدفًا سهلًا للمخترقين.

ووفقًا للتقارير، فإن العديد من المستخدمين يتركون أنفسهم عرضة للهجمات الإلكترونية دون أن يدركوا ذلك، بسبب عادات شائعة، مثل: تكرار كلمات المرور، أو تجاهل إجراءات الحماية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن هذه السلوكيات البسيطة تمنح القراصنة فرصة لاختراق الحسابات بسهولة أكبر مما يتوقع المستخدمون.

أكبر خطأ

وبحسب الخبراء، فإن أكبر خطأ يرتكبه المستخدمون هو إعادة استخدام كلمة المرور ذاتها في أكثر من موقع. ففي حال تم تسريب بيانات أحد المواقع، يمكن للهاكرز تجربة البيانات ذاتها على حسابات أخرى، مثل: البريد الإلكتروني أو البنوك.

كما أن الدخول إلى روابط غير موثوقة أو استخدام شبكات واي فاي عامة دون حماية يزيد خطر سرقة البيانات الشخصية. وتوضح تقارير أمنية أن هذه الهجمات لا تعتمد دائمًا على اختراق معقد، بل على استغلال الخطأ البشري أولًا.

حلول بسيطة

رغم تطور أساليب القراصنة، فإن الخبراء يؤكدون أن الحماية ليست معقدة. ومن أبرز الخطوات الفعالة استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب وتفعيل المصادقة الثنائية واستخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور وتجنب فتح الروابط أو الملفات المجهولة وتحديث الأجهزة والبرامج بشكل مستمر.

ويؤكد المختصون أن هذه الإجراءات البسيطة تقلل بشكل كبير فرص التعرّض للاختراق. وتشير التقارير إلى أن اعتماد أداة واحدة مثل مدير كلمات المرور يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الاختراق؛ لأن المستخدم لن يحتاج إلى تذكر أو إعادة استخدام كلمات المرور نفسها. كما أن تفعيل المصادقة الثنائية يعتبر خط الدفاع الأقوى حتى لو تم تسريب كلمة المرور.

ضرورة يومية

في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية، لم يعد الأمان الرقمي خيارًا إضافيًّا، بل ضرورة يومية. ويؤكد الخبراء أن تغيير بعض العادات البسيطة في استخدام الإنترنت يمكن أن يكون الفارق بين حماية بياناتك أو فقدانها.