ظهور صادم لشيرين عبد الوهاب بعد أحدث أزماتها

شفق نيوز/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء تسجيل إحدى أغنياتها الجديدة والتي تعود بها إلى جمهورها بعد سلسلة من الأزمات.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الصورة بملامح صادمة وزيادة وزن ملحوظة وهو ما علق عليه الجمهور و أثار قلقهم واستهجانهم.

وعلى جانب آخر، أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلغائها متابعة زوجها حسام حبيب من حسابها على موقع (انستغرام) مما أثار التكهنات بانهما انفصلا مجددا، الأمر الذي دفع المطربة شيرين عبد الوهاب لأن تصدر بيانًا مؤخرًا توضح فيه حقيقة شائعات انفصالها عن حسام حبيب.

وقالت شيرين خلال البيان إنها تؤكدعدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغاني جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية، لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم.