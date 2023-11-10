ظهور جزيرة "جديدة" تزيد من مساحة اليابان بشكل مفاجئ (فيديو)

شفق نيوز/ انبثقت أحدث جزيرة في العالم من تحت مياه البحر، قبالة ساحل جزيرة إيو جيما اليابانية في المحيط الهادئ.

وأدى ثوران بركان تحت سطح البحر على بُعد 1200 كيلومتر (745 ميلاً) جنوب طوكيو إلى خلق كتلة أرضية جديدة لتزيد من مساحة اليابان بصورة مفاجئة.

يمكن أن تكافح الجزر الجديدة المكونة من الرماد وشظايا الصخور لمقاومة الضربات المستمرة للأمواج، لكن النشاط البركاني المستمر يمكن أن ينتج تدفقات الحمم البركانية التي تشكل في النهاية سطحاً أكثر صلابة ومتانة.

ونقل موقع "سي إن إن" عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) قولها إن "الجزيرة التي لم يُطلق عليها اسم بعد، تشكّلت نتيجة ثوران بركاني تحت سطح البحر".

وتم توثيق صعودها من المحيط بالصور التي التقطتها قوات الدفاع الذاتي البحرية بالبلاد، في الأول من نوفمبر.

وتُظهر الصور ثورانًا صغيرًا نجمت عنه سحابة داكنة من الرماد فوق الجزيرة الصغيرة التي أصبحت الآن جزءًا من سلسلة جزر أوغاساوارا.