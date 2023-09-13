ظهر بقميص الملكي.. ريال مدريد يبحث عن طفل مغربي فقد عائلته في الزلزال

شفق نيوز/ أكد تقرير إسباني، اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد يبذل جهوداً كبيرة من أجل الوصول إلى طفل مغربي فقد عائلته في الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز قبل أيام.

وخلال الساعات الماضية راج مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، لطفل يرتدي قميص ريال مدريد ويتحدث إلى قناة تلفزيونية عن أقاربه الذين فقدهم نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وقال الطفل في المقابلة التلفزيونية، إنه خسر والده ووالدته واثنين من أخويه وجده، وجميعهم كانوا من بين ضحايا الزلزال العنيف.

وحول مستقبله أكد الطفل أنه سيعيش مع عمته، مشيراً إلى أن حلمه هو مواصلة تعليمه، ثم أضاف باكياً: "أريد تحقيق حلم والدي في أن أصبح معلماً".

ولاقت هذه المقابلة القصيرة التي ترجمها أحد الحسابات إلى اللغة الإسبانية، اهتمام ريال مدريد الذي بدأ مرحلة البحث عن الطفل من أجل تحقيق أحلامه، وفق شبكة planeta realmadrid الإسبانية.

وقال الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول، الذي يقدم برنامج "التشيرينغيتو" التلفزيوني الشهير: "ريال مدريد يحاول تحديد مكان هذا الطفل، وهدفه هو إحضاره إلى إسبانيا".

وأشارت شبكة "بلانيت ريال مدريد" إلى أن أنصار النادي "الملكي" أثنوا على هذه المبادرة، وأكدوا فخرهم بأنهم ينتمون إلى "أفضل نادٍ في العالم"، الذي دائماً ما يبادر بدعم الحالات الإنسانية على اعتبار أن ما حدث مع هذا الطفل "ليس استثناء".

ريال مدريد يتضامن مع المغرب

وكان ريال مدريد من أوائل الأندية الأوروبية والعالمية ممن تضامنوا مع ضحايا ومنكوبي زلزال المغرب الذي أودى بحياة الآلاف.

ونشر النادي الملكي تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر) سابقاً: "يُعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة، ونتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في المغرب إلى 2901 قتيل، بينما بلغ عدد المصابين 5530 وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، وهي حصيلة غير نهائية حتى هذه اللحظة.