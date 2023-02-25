"ظنوا أنه رومانسي فأصابهم بالذعر".. رجل يحمل زوجته ويرميها بعرض البحر (فيديو)

شفق نيوز / أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل يُظهر رجلاً يرمي بسيدة في البحر من على سفينة.

وتبين لاحقاً، أن الحادث وقع على سفينة على وشك الرسو في ميناء باكوهيني، جنوب لامبونج في إندونيسيا.

وتوضح لقطات الفيديو امرأة تقف قرب مقاعد السفينة بينما يظهر رجل خلفها يتبين أنه زوجها، ويعمد بكل هدوء الى انتزاع حقيبتها من يدها ووضعها على كرسي دون مقاومة منها ويحملها.

للوهلة الأولى ظن الركاب أن ما يشاهدونه هو عرض رومانسي من زوج لزوجته، إلى أن توجه بها لحافة السفينة ورماها في البحر.

وأصيب ركاب السفينة الآخرون بالذعر وهرعوا لإنقاذ زوجته والسيطرة عليه.