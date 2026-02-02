ظاهرة نادرة.. أربعة أقمار تضيء سماء مدينة روسية

شفق نيوز- بطرسبورغ

كان لسكان وزوار مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حظاً كبيراً في الاستمتاع بمشهد بصري نادر، إذ بدا وكأن أربعة أقمار تضيء السماء وذلك في الليلة الأولى من شباط/ فبراير الجاري.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تُظهر أربعة أجسام متوهجة تُشبه القمر، بدرجات متفاوتة من اللمعان.

ويفسر العلماء هذه الظاهرة بطريقتين رئيسيتين، حيث ربطوا التفسير الأول بما يُعرف بـ"الأقمار الزائفة" في الغلاف الجوي، وهي ظاهرة نادرة تحدث في الأجواء الرطبة، حيث ينكسر ضوء القمر الحقيقي عبر بلورات الجليد السداسية المسطحة في السحب الرقيقة على ارتفاعات عالية، ما يؤدي إلى ظهور نسخ مضيئة من القمر حوله أو على مسافة منه.

أما التفسير الثاني، فهو يتعلق بتأثير الزجاج المزدوج للنوافذ. وأوضح خبير الأرصاد ميخائيل ليوس أن تأثير "القمر الثلاثي" أو "القمر الرباعي" غالبا ما يظهر عند تصوير القمر من خلال نافذة ذات زجاج مزدوج أو ثلاثي، إذ تنعكس أشعة الضوء على كل طبقة زجاجية بزوايا مختلفة، ما يخلق صورا متعددة للقمر في الصورة ذاتها.