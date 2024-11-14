ظاهرة غريبة في سماء روسيا.. يخوت تحوم فوق البحر (فيديو)

شفق نيوز/ شوهدت في مدينة سوتشي الروسية يوم الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني ظاهرة طبيعية غير عادية تسمى "فاتا مورغانا" عندما حلقت عدة يخوت في السماء فوق البحر في وقت واحد، وفق ما أفادت به قناة تليغرام sochistream.ru.

و"فاتا مورغانا" هو الاسم الذي يطلق على السراب عندما يتم تشويه أجسام بعيدة ورؤيتها على أنها متعددة. ويكمن سبب هذه الظاهرة النادرة إلى حد ما في اصطدام عدة طبقات من الهواء ذات درجات حرارة وكثافات مختلفة.

جدير بالذكر أن شهود العيان كانوا قد صوروا سفنا بحرية حائمة في السحب نهاية أبريل الماضي في المنتجع الجنوبي الروسي.