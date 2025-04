طيور وفئران تغزو البيت الأبيض.. فيديو

شفق نيوز/ تحول مقر الرئاسة الأمريكية إلى مسرح لأحداث غريبة، حيث وجد الصحفيون أنفسهم يوم أمس الجمعة في مواجهة زوار غير متوقعين، في مشاهد طريفة أنهت أسبوعًا حافلًا بالتوترات السياسية والتجارية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة غير متوقعة، حيث حاولت حمامة كبيرة الجلوس على رأس مراسل "فوكس نيوز" بيتر دوسي أثناء تقديمه تقريرًا مباشرًا في الصباح. فانحنى المراسل فزعًا وهو يصرخ: "إنها على رأسي!"، بينما انفجر زملاؤه في الاستوديو ضاحكين.

لكن الطيور لم تكن الوحيدة التي قررت الظهور، فقد أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في قاعة الإعلام أنه تم رصد فأر في المكان، قائلة بنبرة هزلية: "أتمنى أن يكون أحدهم قد تعقبه كي لا يفاجئنا أثناء المؤتمر!"، مما دفع الصحفيين إلى النظر بين أقدامهم خوفًا من ظهور الزائر الصغير.

وجاءت هذه المواقف المضحكة كاستراحة محارب من أخبار الأسبوع الجادة التي تمحورت حول القرارات التجارية الحاسمة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على معظم الواردات، مع الإبقاء على الرسوم المرتفعة على الصين التي بلغت 145%.

ويبدو أن الحياة البرية وجدت في البيت الأبيض موطنًا مثاليًا لها. فقد أشارت التقارير إلى معاناة المبنى التاريخي من زوار غير مرغوب فيهم منذ سنوات، بدءًا من الحشرات والزواحف وصولًا إلى الرائحة الكريهة التي انتشرت مؤخرًا بسبب جيفة حيوان في أحد الممرات.

واللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تختلط فيها السياسة بالطبيعة في هذا المقر، ففي ذكرى لا تُنسى، قام فأر ضخم بجولة استعراضية في حديقة الورود خلال فعالية رسمية في عام 2020، ليصبح نجما غير متوقع في قلب المشهد السياسي الأمريكي.

A bird just landed on Peter Doocy's head on live television outside the White House: "President Trump, if you're watching upstairs, we got to do something about these birds!"Handled it like a pro 🤣 pic.twitter.com/HymZE62xJ8