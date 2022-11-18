طيار يتدلى من قمرة القيادة لالتقاط هاتف تابع لأحد المسافرين (فيديو)

شفق نيوز / وجد أحد ركاب طائرة شركة (Southwest Airlines) نفسه في مأزق مؤسف، بعد أن نسي هاتفه في إحدى صالات مطار لونغ بيتش بمدينة لوس أنجلوس، ولكن الموظفين حرصوا على إعادة الهاتف بسلامٍ إلى صاحبه، وفي أسرع وقت، فيما نجح الطيار في التقاط الهاتف من يد العاملين وهو في قمرة القيادة.

وقالت شبكة CNN الأمريكية، إن "شركة الطيران التي يقع مقرها في دالاس، نشرت مقطع فيديو أظهر طياراً وهو يتدلى من نافذة قمرة القيادة؛ في محاولة لاستعادة الهاتف من عمال تحميل الأمتعة الموجودين على الأرض، وبعد محاولة أحد العاملين القفز في الهواء لتسليم الهاتف إلى الطيار، تقدم عاملٌ آخر لينجح في المحاولة ويسلمه الهاتف.

وأفاد كريس بيري، المتحدث باسم شركة الطيران، بأن الراكب الذي عَثر على الهاتف كان يدردش مع مالكه قبلها بوقتٍ قصير. ولهذا تمكن من إخبار العاملين في المطار برقم رحلة صاحب الهاتف.

وعندما أدرك موظفو العمليات أن الرحلة المذكورة قد أنهت عملية صعود الركاب بالفعل، قرروا التواصل مع قبطانها.

وأوضح بيري في رسالةٍ بالبريد الإلكتروني إلى شبكة CNN الأمريكية: "اقترح الطيار فوراً أن يحاول عمال تحميل الأمتعة على الأرض القفز لأعلى؛ من أجل تسليمه الهاتف، حتى يتمكن من إعادته إلى العميل.".

ولم تُكشف عن هوية صاحب الهاتف، لكن يُمكن القول إنه كان ممتناً بشدة لهذه اللفتة اللطيفة.

https://twitter.com/SouthwestAir/status/1591853448143708165

ونُشر مقطع الفيديو بالتزامن مع يوم اللطف العالمي، وهو احتفالٌ دولي يدعو إلى التعامل بلطف ونشر هذه الرسالة في جميع أنحاء العالم. لكن لم يتضح توقيت تصوير هذا الفيديو تحديداً.

يُذكر أن هذا الفيديو يأتي بعد نشر المسافرة التركية رميساء جيلجي، أطول امرأة على قيد الحياة، رسالةً مؤثرة عن رحلتها الأولى بالطائرة من تركيا إلى سان فرانسيسكو.

حيث نجحت في الصعود على متن هذه الرحلة بفضل الخطوط الجوية التركية التي أزالت عدة مقاعد من الطائرة، حتى تتمكن رميساء من الاستراحة على نقالة طوال زمن الرحلة الذي امتد لـ13 ساعة، في سبتمبر/أيلول.