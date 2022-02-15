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طويل وغير قابل للاسترجاع.. امرأة تعرض زوجها للبيع بـ37 ألف دينار عراقي

Category: منوعـات

Date: 2022-02-15T18:17:14+0000
طويل وغير قابل للاسترجاع.. امرأة تعرض زوجها للبيع بـ37 ألف دينار عراقي

شفق نيوز / في واقعة قل نظيرها، عرضت امرأة إيرلندية تعيش في نيوزيلندا، زوجها للبيع  في أحد مواقع المزادات بعد أن تركها وحيدة في المنزل لمدة يومين مع طفليها.

ووفقا لموقع"indiatoday"، أعلنت السيدة الإيرلندية بيع زوجها في مزاد على الإنترنت بدأ بـ 25 دولاراً(37 ألف دينار عراقي)، وكان السبب في ذلك خروجه لرحلة صيد تركها فيها لمدة يومين".

ووضعت السيدة مواصفات للترويج لبيع زوجها عبر المزاد، قائلة: إنه "وفي، إذا تم إطعامه، وطويل، ويبلغ من العمر 37 عاماً،كما أنه يحب الصيد لكنه غير موفق، وغير قابل للاسترجاع".

ووفقاً للموقع، تابع الزوجان، المزاد بـ"شغف لرؤية النتيجة"، ولكنهما صدما بعد وصول سعر الزوج في المزاد إلى 100 دولار، وتوقف العرض لحذف الموقع هذا العرض، بسبب خرقه للقوانين التي تمنع الاتجار بالبشر.

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