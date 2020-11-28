أطول مسلسل في التاريخ يبلغ الحلقة رقم 12 ألفا

يتجاوز مسلسل "ذي يونغ أند ذي ريستلس" الأميركي في الأول من ديسمبر المقبل عتبة جديدة، إذ تُعرَض حلقته الرقم 12000.

وأفادت محطة "سي بي إس" الأميركية التي تعرض "ذي يونغ أند ذي ريستلس" بأن هذا المسلسل الذي "كان منذ العام 1973 جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأميركيين. يصل يوم الثلاثاء (...) إلى معلم: الحلقة الرقم 12000" .

ويشاهِد عشرات الملايين من الأشخاص في بلدان عدة "ذي يونغ أند ذي ريستلس" باللغة الإنجليزية.

وتتمحور قصة المسلسل على عدد من العائلات بمدينة بولاية ويسكونسن الأميركية، وتتخلل الأحداث مجموعة كبيرة من التقلبات، زواجاً وانفصالاً، أو اختفاءً ثم ظهوراً مفاجئاً.ويتولى عدد من الممثلين أدواراً في المسلسل منذ عقود.

وستنظم "سي بي إس" في المناسبة أسبوعاً "خاصاً" ستكون باكورته الاثنين، يشمل ذكريات من تاريخ المسلسل، وعودة بعض شخصياته المحبوبة. وفقا لفرانس برس.

وسيتسنى لمتابعي المسلسل أن يعيشوا مجدداً "بعض قصص الحب التي تضمّنها المسلسل ، مثل قصة الزوجين فيكتور ونيكي نيومان".