سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

أطول مسلسل في التاريخ يبلغ الحلقة رقم 12 ألفا

Category: منوعـات

Date: 2020-11-28T16:56:46+0000
أطول مسلسل في التاريخ يبلغ الحلقة رقم 12 ألفا

يتجاوز مسلسل "ذي يونغ أند ذي ريستلس" الأميركي في الأول من ديسمبر المقبل عتبة جديدة، إذ تُعرَض حلقته الرقم 12000.

وأفادت محطة "سي بي إس" الأميركية التي تعرض "ذي يونغ أند ذي ريستلس" بأن هذا المسلسل الذي "كان منذ العام 1973 جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأميركيين. يصل يوم الثلاثاء (...) إلى معلم: الحلقة الرقم 12000" .

ويشاهِد عشرات الملايين من الأشخاص في بلدان عدة "ذي يونغ أند ذي ريستلس" باللغة الإنجليزية.

وتتمحور قصة المسلسل على عدد من العائلات بمدينة بولاية ويسكونسن الأميركية، وتتخلل الأحداث مجموعة كبيرة من التقلبات، زواجاً وانفصالاً، أو اختفاءً ثم ظهوراً مفاجئاً.ويتولى عدد من الممثلين أدواراً في المسلسل منذ عقود.

وستنظم "سي بي إس" في المناسبة أسبوعاً "خاصاً" ستكون باكورته الاثنين، يشمل ذكريات من تاريخ المسلسل، وعودة بعض شخصياته المحبوبة. وفقا لفرانس برس.

وسيتسنى لمتابعي المسلسل أن يعيشوا مجدداً  "بعض قصص الحب التي تضمّنها المسلسل ، مثل قصة الزوجين فيكتور ونيكي نيومان".

related

دراسة:الجامعات الأميركية تخرّج أثرى أثرياء الأرض

Date: 2019-08-02 21:05:54
دراسة:الجامعات الأميركية تخرّج أثرى أثرياء الأرض

تصرف مشين يدفع "ستاربكس" للاعتذار لشرطي أمريكي

Date: 2019-11-30 20:03:23
تصرف مشين يدفع "ستاربكس" للاعتذار لشرطي أمريكي

أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل

Date: 2019-05-26 19:54:25
أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل

الصندوق الذكي.. أحدث طريقة للتوقف فورا عن إدمان ما تحب

Date: 2019-05-27 23:45:35
الصندوق الذكي.. أحدث طريقة للتوقف فورا عن إدمان ما تحب

شاهد: انهيار قاضية أمريكية بعد الحكم بسجنها

Date: 2019-07-23 21:34:01
شاهد: انهيار قاضية أمريكية بعد الحكم بسجنها

تطوير أداة لاكتشاف الأخبار المزيفة بالذكاء الاصطناعي

Date: 2019-08-01 22:18:57
تطوير أداة لاكتشاف الأخبار المزيفة بالذكاء الاصطناعي