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أطول خسوف للقمر في ظاهرة لم تحدث منذ القرن الـ15

Category: منوعـات

Date: 2021-11-19T10:00:36+0000
أطول خسوف للقمر في ظاهرة لم تحدث منذ القرن الـ15

بدأ اليوم الجمعة أطول خسوف للقمر منذ 580 عامًا  وصفته وكالة ناسا  بأنه "خسوف كلي تقريبًا".

و سيبقى القمر الكامل في ظل الأرض لمدة 3 ساعات و 28 دقيقة وتصف وكالة ناسا هذا الخسوف بأنه "خسوف كلي تقريبًا"  لأن القمر لن يكون بالكامل تحت ظل الأرض.

وسيكون هذا الحدث السماوي التاريخي مرئيًا من أمريكا الشمالية بأكملها  وكذلك من النصف الغربي من أمريكا الجنوبية وشمال شرق آسيا وأجزاء من شرق أستراليا.

ويطلق على القمر الكامل لشهر نوفمبر اسم قمر القندس في الولايات المتحدة استنادًا لتقويم الأمريكيين الأصليين بسبب استعداد القنادس لفصل الشتاء في هذا الشهر، يُطلق عليه أيضًا اسم "القمر الدموي" بسبب ظهوره الأحمر أثناء خسوف القمر.

وتجدر الإشارة إلى أن خسوف القمر الذي سيحدث في الليلة التي تربط بين الخميس والجمعة هو آخر خسوف للقمر لعام 2021 وسيحدث خسوف القمر التالي في 16 مايو 2022.

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