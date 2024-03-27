طوله نحو 8 أمتار.. صيادو الأمازون يقتلون أكبر ثعبان في العالم

شفق نيوز/ أقدم صيادون برازيليون على قتل أكبر ثعبان في العالم، بعد أسابيع قليلة من اكتشافه في غابات الأمازون المطيرة.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية، أنه "تم التقاط صورة للثعبان النافق نتيجة الرصاص الذي وجهه نحوه عدد من الصيادين في نهر فورموسو بغابات الأمازون".

وأضافت أن "الثعبان الضخم هو من نوع الأناكوندا الخضراء الشمالية، ووجدوا أن هذا النوع يكتشف للمرة الأولى؛ نظراً لاختلاف الحمض النووي الخاص به عن النوع المعروف من الأناكوندا".

ويبلغ طول الثعبان، الذي تم إعلانه أكبر ثعبان في العالم، 26 قدماً (نحو 8 أمتار)، فيما يبلغ سمكه بسمك إطار السيارة، ويزن 440 رطلاً (نحو 200 كيلوغرام).

وكان العلماء قد اكتشفوا الثعبان الضخم في شباط/ فبراير الماضي، وأطلقوا عليه اسم "آنا جوليا" لكنهم تفاجأوا بأن الصيادين قد أطلقوا الرصاص عليه، الأحد الماضي.