طولها 5 أمتار.. معاملة "حصر إرث" تصدم عائلة سورية

شفق نيوز/ لم يصدق "آل عيسى"، من مدينة حماة السورية أن معاملة حصر الإرث التي تقدموا بها إلى المصالح العقارية في المدينة، سيبلغ طولها أكثر من 5 أمتار، تضمنت أسماء الأجداد، وأجداد الأجداد، والآباء، وصولاً إلى الأحفاد الذين وصل عددهم إلى 92 وريثًا.

مدير المصالح العقارية في حماة ريمون نجار قال لتلفزيون الخبر، إن طول هذه المعاملة يعد سابقة في تاريخ المديرية، فمعاملات حصر الإرث رغم تضمنها أسماء جميع الأجيال من أفراد العائلة، إلا أنها لم تصل إلى 5 أمتار، كما حدث مع آل عيسى، وذلك بسبب عدد الورثة الكبير.

وتناول أطول حصر إرث في تاريخ المحافظة، أملاك آل عيسى في قرية الفندارة التابعة لمدينة مصياف في ريف حماة.

وتطلب إنجاز هذه المعاملة الطويلة، العمل لمدة أسبوع كامل من قبل لجنة التنظيم والتدقيق في المصالح العقارية، الذين قاموا بأخذ الصور التذكارية مع بكرة الورق الطويلة للمعاملة كنوع من الذكرى.