طولها حوالي مترين ونصف.. هندي لم يحلق لحيته منذ بلوغه (صور)

شفق نيوز/ لدى الهندي ساروان سينغ، لحية طويلة جدًا يصل طولها إلى 2.495 مترًا، إذ لم يعمل على تشذيبها على الإطلاق، وتركها تنمو منذ بدء ظهورها في مرحلة بلوغه وهو بعمر 17 عامًا.

وأعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، اليوم الأربعاء، منح ساروان سينغ، وهو في الخمسينيات من العمر، لقب صاحب أطول لحية في العالم.

وبحسب موسوعة غينيس، فإن لحية سينغ، الذي يقيم حاليًا في مدينة ساري الكندية، تتطابق مع شروط حصوله على اللقب، حيث إنها طبيعية، وتم قياسها وهي مبللة حتى لا تكون مجعدة وتؤثر في إجراء القياس.

وكشفت الموسوعة أن سينغ كان قد حمل لقب صاحب أطول لحية في العالم عام 2010، حيث كان يبلغ طولها آنذاك 2.362 مترًا.

وعندما تم إعادة قياسها في أكتوبر الماضي، كانت قد نمت أكثر، وأصبحت أطول من ذلك. ووفق وسائل إعلامية فإن سينغ يتبع الديانة السيخية، التي تتضمن تعاليمها أن يترك الرجال لحيتهم تنمو.

وكي يحافظ عليها تنمو طبيعيًا، يمارس سينغ روتينًا صباحيًا كل يوم، يتمثل بغسلها بالماء والشامبو والبلسم، وبعد تنظيفها يقوم بتجفيفها، ومن ثم يضع عليها الزيت والجيل، ويعمل على تصفيفها، حيث عادة ما يبقيها مربوطة طوال اليوم، وعندما يشارك في حفل ديني يتركها مفرودة.

ويعتبر سينغ نفسه محظوظًا لمنحه لقب صاحب أطول لحية في العالم، مؤكدًا أنه يحب لحيته، ولا يجد صعوبة في العناية بها، ويتمنى أن تكون أطول من ذلك.

ويشتهر سينغ بين المجتمع المحلي بمدينة ساري الكندية بلحيته الطويلة، وإسهاماته في التثقيف حول الديانة السيخية، حيث يقول: "اللحية هبة من الله، وينبغي تركها تنمو".