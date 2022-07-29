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طليقة الشاعر العراقي فائق حسن تشكر الإمارات على انصافها منه ومن اصالة نصري

Category: منوعـات

Date: 2022-07-29T09:28:03+0000
طليقة الشاعر العراقي فائق حسن تشكر الإمارات على انصافها منه ومن اصالة نصري

شكرت مارتا حامد السلطات الإماراتية لإنصافها، بعد اتهامها طليقها الشاعر العراقي فائق حسن وزوجته الفنانة السورية أصالة نصري بالتسلل إلى منزلها ونقل محتوياته.

وتوّجهت بالشكر إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واصفةً إياه بـ"أمير النزاهة".

وقالت في خاصية القصص المصوّرة عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "قبل ما انام مرتاحة في بيتي وبيت أولادي مملكتنا الخاصة، أنام وبنتي في حضني أحب أن أطمئن كل ليحبوني ويعرفوني ويعرفو اني ما اوقف غير مع الحق وعمري ما اسكت عن الحق للموت لإني بنت أصول وبنت عشائر ارتاحوا وطمنوا انا بألف خير وأولادي كلهم بخير".

وأضافت: "جيراني جميعاً شكراً لأنكم أبطال لأنكم مع الحق وضد الصمت الباطل".

وكانت حامد اتهمت حسن ونصري بالتسلل خلسة إلى منزلها، وأضافت أنها حين عادت إلى البيت لم تجِد الكثير من الأشياء والحاجيات، معتبرةً أنّ أصالة تريد الاستيلاء على بيتها.

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