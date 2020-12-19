سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

طلب غريب قبل إعدامه.. هذا ما يريده سفاح تويتر

Category: منوعـات

Date: 2020-12-19T18:33:02+0000
طلب غريب قبل إعدامه.. هذا ما يريده سفاح تويتر

شفق نيوز/ نقلت وسائل إعلام عن ياباني حُكِم عليه بالإعدام لقتله تسعة أشخاص في 2017 بعد استدراجهم إلى منزله عبر "تويتر" قوله إنه لا يعتزم استئناف الحكم لكنه يرغب في الزواج قبل إعدامه.

وكانت محكمة في طوكيو حكمت، الثلاثاء، بالإعدام على تاكاهيرو شيرايشي لكونه قتل تسعة أشخاص التقاهم عبر شبكات التواصل التواصل الاجتماعي، وعمد إلى تقطيع أوصال جثثهم.

وكان شيرايشي يختار ضحاياه الذين راوحت أعمارهم بين 15 عاما و26 من أصحاب الميول الانتحارية، ويستدرجهم عبر "تويتر" بعد أن يوهمهم بأنه قادر على مساعدتهم في مشاريعهم أو حتى الموت بجانبهم.

ومع أن محامي شيرايشي كانوا بدأوا بالإعداد للطعن في الحكم، إلا أنه صرّح لصحيفة "ماينيشي شينبون" بأنه ليس في وارد الاستئناف.

ورأى أن الحكم "بديهي" مؤكداً أنه لم يكن متوتراً لدى النطق به.

لكنّ شيرايشي تمنى أن يلتقي "فتاة عادية" وأن يتزوجها قبل تنفيذ الحكم فيه.  

وقال للصحيفة "أريد أن أتزوج، وأن ألتقي شريكة وأنا موجود في السجن".

وكان وكلاء الدفاع عنه ينادون بمعاقبته بالسجن المؤبد بحجة أن ضحاياه كانوا قد أظهروا ميولا انتحارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأعطوه موافقتهم على قتلهم.

غير أن المحكمة ردت هذه الفرضية التي ينفيها المتهم نفسه، وكذلك الأمر مع محاولة محاميه إثبات وجود اضطرابات نفسية لدى موكلهم في محاولة لتخفيف العقوبة في حقه.

related

الحلم يتحقق.. دراجة طائرة في اليابان

Date: 2020-08-28 15:09:00
الحلم يتحقق.. دراجة طائرة في اليابان

تاكيوتشي.. رابع نجمة يابانية "تنتحر" خلال شهر

Date: 2020-09-28 14:35:28
تاكيوتشي.. رابع نجمة يابانية "تنتحر" خلال شهر

توفي على متن طائرة.. والسبب 246 عبوة كوكايين

Date: 2019-05-28 23:57:11
توفي على متن طائرة.. والسبب 246 عبوة كوكايين

أصحاء بِـ سن الـ 100 .. تعرف على سر طول اعمار مدينة "الذين لايموتون"

Date: 2020-12-01 18:34:48
أصحاء بِـ سن الـ 100 .. تعرف على سر طول اعمار مدينة "الذين لايموتون"

شاهد: مسابقة يابانية مثيرة بكراسي المكاتب.. والجائزة مفاجأة

Date: 2019-06-10 20:23:33
شاهد: مسابقة يابانية مثيرة بكراسي المكاتب.. والجائزة مفاجأة

اليابان تسعى لزيادة الولادات باستخدام الذكاء الاصطناعي

Date: 2020-12-09 19:36:30
اليابان تسعى لزيادة الولادات باستخدام الذكاء الاصطناعي

ما هو أفضل مطبخ "صحي" بالعالم؟ خبراء يجيبون

Date: 2020-12-17 14:50:13
ما هو أفضل مطبخ "صحي" بالعالم؟ خبراء يجيبون

شاهد.. ملابس كارداشيان الداخلية تغضب اليابانيين

Date: 2019-06-30 08:27:09
شاهد.. ملابس كارداشيان الداخلية تغضب اليابانيين