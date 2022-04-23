إطلاق Reno7 في السوق العراقي

أعلنت شركة OPPO - العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية- عن طرح سلسلة هواتف Reno 7 من الجيلين الرابع و الخامس (4G- 5G) في السوق العراقي، وذلك خلفاً لسلسلة هواتف Reno 6.

جاء ذلك خلال استضافة عدد من الصحفيين والإعلاميين والمراجعين التقنيين.

تمتاز سلسلة Reno7 بتصميمها الراقي والحصري وأدائها العالي وإمكانياتها الاستثنائية في التصوير الفوتوغرافي والتقاط مقاطع الفيديو . ستكون سلسلة Reno7 متاحة في العراق باللونين برتقالي الغروب والأسود الكوني نسخة 8GB RAM + 256GB ROM بسعر (369) دولار امريكي ويمكن اقتناء الهاتف اما من خلال معرض شركة أوبو الرئيسي أو مواقع بيع الشركة المعتمدة.

وأكد ستارك ژانك ، مدير OPPO العراق خلال اللقاء ، أن إطلاق السلسلة الجديدة يؤكد التزام شركة OPPO تجاه عملائها في السوق العراقي بتوفير آخر وأحدث التقنيات الذكية التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، سواء من حيث الاتصال فائق السرعة أو من خلال التقاط الصور ومقاطع الفيديو بطريقة احترافية تتيح لهم الاحتفاظ بأجمل ذكرياتهم.

وأوضح ژانك، أن سلسلة Reno7 تتمتع بميزات عدة مثل الميزات المتطورة لكاميراته الثلاثية يعد بمثابة خبير بورتريه، التي تحوّل صانعي المحتوى المبتدئين إلى محترفين، ليعبروا عن أنفسهم بلا حدود.

يتميز Reno7 5G بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية تبلغ 118 درجة وكاميرا ماكرو يمكنها التركيز على أهداف قريبة من مسافة 4 سم. وفي الوقت نفسه ، يشتمل الجزء الأمامي من الهاتف على كاميرا 32 ميجابكسل فائقة الوضوح. ويبلغ سمك Reno7 5G حوالي 7.81 ملم ووزنه حوالي 173 جرامًا بالإضافة إلى هيكله النحيف للغاية.

يأتي Reno7 5G بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت للتخزين القياسي. من خلال تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي التي طورتها OPPO ، يمكن زيادة ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجا بايت بسعة إضافية 2 جيجا بايت أو 3 جيجا بايت أو 5 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي المؤقتة المخصصة من تخزين ROM غير المستخدم. وتصل سعة بطارية Reno 7 5G كبيرة 4500 مللي أمبير في الساعة وشحن SUPERVOOCTM بقوة 65 واط ووضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي الفائق ، يمكن شحن Reno7 5G بنسبة 100٪ في 31 دقيقة واستخدامها طوال اليوم حتى إذا كانت البطارية منخفضة.

ويمتاز هاتف4G Reno 7 بكاميرا خلفية ثلاثية مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة الأجسام الدقيقة "ميكرولينس" بدقة 2 ميجابكسل مع تكبير يصل إلى 15x أو 30x، وعدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل.

كما يأتي4G Reno7 مزودا بميزات تصوير رائعة بما في ذلك وضع البوكيه بورتريه السينمائي، وضع السيلفي HDR ووضع تنقيح البورتريه، صورة فائقة الدقة 108 ميجابكسل، وضع تحسين المشاهد بالذكاء الإصطناعي وال Flash Snapshot وغيرها حتى يتمكن المستخدمون من التقاط العالم في صور شخصية مذهلة بجودة احترافية.

أما سعة بطارية هاتف Reno 7 4Gفتصل إلى 4500 مللي أمبير في الساعة و SUPERVOOCTM بقوة 33 واط يمكن شحنها بنسبة 100٪ في 60 دقيقة ، أو يوفر 1.68 ساعة من تشغيل الأفلام مع شحن لمدة 5 دقائق . بالإضافة إلى ذلك ، توفر منصة Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G Mobile Platform للهاتف أداءً سريعاً مع موازنة استهلاك الطاقة.

OPPO

OPPO هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالميًا. ومنذ إطلاق أول هاتف ذكي لها، "Smiley Face"، في عام ٢۰۰٨، تسعى OPPO بشكل متواصل لتجمع منتجاتها بين جمال الشكل والتكنولوجيا المبتكرة. واليوم تزوّد OPPO عملاءها بمجموعة واسعة من الأجهزة الذكية وعلى رأسها سلسلتَي Find وReno، بنظام التشغيل ColorOS، إلى جانب خدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud وOPPO +. تعمل OPPO في أكثر من ٤۰ بلدًا ومنطقة، ولديها ٦ معاهد بحثية و٥ مراكز للبحث والتطوير على مستوى العالم ومركز للتصميم الدولي في لندن. ويعمل في OPPO أكثر من ٤۰ ألف موظف هدفهم توفير حياة أفضل للعملاء حول العالم.