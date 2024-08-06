إطلاق أول جهاز سمع يعمل بالذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ أطلقت شركة سويسرية، يوم الثلاثاء، جهازاً يستخدم الذكاء الاصطناعي الآني لمساعدة ضعيفي السمع، يسهم بتحسين مستوى وضوح الكلام الذي يستمع إليه المستخدم حتى في ظل وجود أصوات وضوضاء في الخلفية.

وقدمت شركة سونوفا السويسرية، إلى جانب جهازها السمعي الجديد، والذي يُطلق عليه Sphere Infinio، شريحة مزدوجة تستخدم الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لفصل الأصوات المستهدفة عن الضوضاء المحيطة بها، إذ يصل معدل تحسين وضوح الأصوات إلى 10 ديسيبل مقارنة بالضوضاء المحيطة، ما يميز الجهاز الجديد عن منافسيه بـ3.7 ديسيبل.

ويُعد جهاز التعويض السمعي الجديد Sphere Infinio هو الأول من نوعه في السوق العالمية الذي يعمل بهذه التقنية.

ومن المقرر أن تصل أجهزة التعويض السمعي المزودة بالتقنية الجديدة إلى الأسواق بدءاً من أغسطس الجاري، بحسب بيان رسمي للشركة.

شريحة قوية ومنصة جديدة

وتتمتع الشريحة الجديدة DEEPSONIC التي يستخدمها جهاز التعويض السمعي، بقوة معالجة تزيد بمقدار 53 مرة عن ما هو مستخدم حالياً في صناعة الأجهزة السمعية.

وتتميز الشريحة أيضاً بذاكرة أكبر بـ21 مرة، وبكفاءة طاقة أكبر بـ4 مرات من الشرائح الحالية، كما أنها قادرة على تنفيذ 7.7 مليار عملية في الثانية.

واعتبر رئيس سونوفا التنفيذي، أرند كالدوسكي، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أنه "يجب أن يكون إطلاق كل من المنصة الجديدة والمنتج السمعي الثوري مفاجأة للسوق، لأنه لا أحد يعرف هذه التكنولوجيا وهذه الميزة (الذكاء الاصطناعي الآني) ستكون متاحة للجميع هذا العام".

وأشار كالدوسكي إلى أن نتائج النصف الثاني من العام الجاري، ستكون أقوى مقارنة بالعام السابق.

وترى سونوفا أن منصتيها Infinio، وLumity البرمجيتين تعدان المحرك الأساسي لنمو أعمالها في مجال الأجهزة السمعية، التي تشكل نحو نصف مبيعاتها الإجمالية.

وتُقدّم منصة Infinio البرمجية الجديدة، جودة صوت استثنائية مع تقليل للجهد الذي يبذله المستخدم في الاستماع، إضافة إلى توسيع إتاحة الاتصال عبر جميع الأجهزة التي تدعم تقنية البلوتوث.

ذكاء اصطناعي في الأذن

كما تُقدّم منصة Infinio تجربة أفضل لمستخدمي جهاز Infinio Sphere الجديد، إذ تخفض الجهد المبذول للاستماع من جانب المستخدم بنسبة 45%، وكذلك تقليل الشعور بالتعب بمعدل 21% نتيجة الجهد السمعي.

وتعتمد الشريحة الجديدة على شبكة عصبية عميقة DNN، تحتوي على 4.5 مليون اتصال عصبي تم تدريبها على أكثر من 22 مليون عينة صوتية، ما يرفع من قدرة الجهاز التعويضي الجديد على تحليل وفهم الأصوات وطبيعتها بدقة، وبالتالي تقديم تجربة صوتية أفضل.

واختتم كالدوسكي قائلاً: "سنحتاج إلى معرفة كيفية تطور السوق ورد فعل العملاء تجاه المنتجات. ولكننا مرتاحون لتوجيهاتنا للعام الحالي حتى مع ما يشهده السوق من تباطؤ في النمو".

جدير بالذكر أن عدداً من شركات الأجهزة السمعية، بما في ذلك Amplifon الإيطالية، وDemant وGN Store Nord الدنماركيتين، قد حذّرت من انخفاض الأرباح هذا الصيف، مشيرة إلى تقلبات السوق.