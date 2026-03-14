إطلاق هاتف جديد "مصفّح" ومقاوم للماء وبكاميرات ليلية

2026-03-14T07:18:55+00:00

شفق نيوز- متابعة

أعلنت Ulefone عن هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة وبطارية كبيرة وجهّز بكاميرات رؤية ليلية، ليكون من أفضل الهواتف لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.

وحصل هاتف RugKing 5 Pro على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار IP68/IP69K ، محمي بطبقات من المعدن والمطاط والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، واتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاد الهيكل (179/85/26.5) ملم، ووزنه 629 غ.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1080/2460) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 396 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (64+20) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الليلي، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Unisoc T7250، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

دعمته Ulefone أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وزوّدته ببطارية عملاقة بسعة 20000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

