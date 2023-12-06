إطلاق اسم "عادل امام" على جسر شهير وسط القاهرة

شفق نيوز/ أطلقت السلطات المصرية، يوم الأربعاء، أسماء جديدة على عدد من الجسور والطرق والمدارس في العاصمة القاهرة، بينها اسم الممثل عادل امام.

ووفق وسائل إعلام مصرية فقد جرى إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.

يشار إلى أن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام قد أثارت حالة من الجدل مؤخراً، حيث نشر البعض أن صحته تدهورت، ولكن نجله المخرج رامي إمام أوضح حقيقة الأمر.

وقال رامي إمام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر: "الزعيم عادل إمام بخير، بقى طبيعي يكون فيه إشاعات حول الزعيم عادل إمام، وكل مرحلة سنية في حياة أي إنسان بيكون لها شائعات من نوع معين، فتبدأ الشائعات تكتر من ناحية الصحة، ولكن إحنا متعودين".