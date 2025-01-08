"طلاسم وأسماء شياطين" في مصاحف بليبيا.. صور

شفق نيوز/ كشف السلطات الليبية، عن مصادرة مصاحف بسبب احتوائها على "طلاسم وأسماء شياطين".

وقال جهاز الحرس البلدي في مدينة سرت، شمال البلاد، إن عدد المصاحف المصادرة بلغ 1061، موضحا أن القرار المصادرة جاء بعد مراسلة من وزير الأوقاف كشف فيها "وجود مصاحف صغيرة الحجم تباع في محلات العطارة وتستعمل لغرض الزينة والتعليق بالمركبات".

وقرر الجهاز مصادرة المصاحف بسبب "عدم الاستفادة منها لصغر الخط واحتوائها على كلام غير مفهوم"، كما يشتبه أن بها "طلاسم سحرية وأسماء لشياطين".