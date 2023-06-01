طلاب من العراق يحصدون المراكز الأولى في مسابقة هواوي العالمية في الصين (صور)

شفق نيوز/ حصل طلاب من العراق على المركز الثاني عن "فئة الشبكات" بفضل أدائهم المتميز في المنافسات النهائية لمسابقة هواوي العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات 2022-2023 التي اختتمت مؤخراً في المقر الرئيسي لشركة هواوي في مدينة شينزن بالصين.

ومثل الفريق العراقي الفائز محمد زيوار شاكر من جامعة صلاح الدين وسديم وميض من جامعة نينوى ومحمد ياسر حسين من جامعة الأنبار ترافقهم الدكتورة ماردين عبد الله أنور مديرة أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في جامعة صلاح الدين.

وتُوج الحدث، وهو الأول الذي يقام بالحضور الشخصي منذ عام 2019، بمنافسة كبيرة بين المتأهلين للتصفيات النهائية شملت 146 فريقاً من 36 دولة في العالم. واستقطبت المسابقة منذ بدايتها أكثر من 120،000 طالب مشارك من أكثر من 2000 جامعة في 74 دولة ومنطقة حول العالم.

وشهد هذا العام تجاوز نسبة المتسابقات الإناث في النهائي العالمي 21%، بزيادة قدرها 8% مقارنة بنسبتها منذ 3 سنوات.

قدمت الفرق المشاركة من الشرق الأوسط أداءً متميزًا في نسخة هذا العام من المسابقة.

وبالإضافة إلى فريق العراق، فاز فريق الإمارات بالجائزة الأولى عن "فئة الشبكات"، بينما فاز فريقا الأردن والبحرين بالجائزة الثانية في نفس الفئة من بين فرق أخرى على مستوى العالم. كما فاز فريق المملكة العربية السعودية بالجائزة الثالثة عن "فئة الشبكات"، وحصل فريق الأردن على الجائزة الثالثة عن "فئة الابتكار".

وقال شونلي وانغ، نائب رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "أود أن أهنئ جميع الفرق الفائزة من الشرق الأوسط. ستلعب المواهب والمهارات الرقمية دوراً أساسياً في تطوير الاقتصاد الرقمي وهو ما يمثل ركيزة أساسية من الخطط والرؤى المستقبلية الطموحة لدول الشرق الأوسط. وستواصل هواوي التزامها ببناء النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال التركيز على دعم واحتضان المواهب المحلية وإتاحة موارد تعليم تقنية المعلومات والاتصالات إلى المزيد من الأكاديميات والجامعات وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية وشركائنا في القطاعين العام والخاص في المنطقة".

وعلقت ستيفانيا جيانيني، المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالقول: "إن مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات لم يقتصر دورها على تحسين المهارات الرقمية للطلاب فحسب، بل استكشفت أيضاً حلولاً مجدية للتنمية المستدامة. وأعربت عن دعم منظمة اليونسكو الكامل لجهود هواوي في قطاع التعليم لتحسين الاتصال العالمي وتطوير المهارات الرقمية".

تهدف مسابقة هواوي العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات إلى توفير منصة للطلاب الجامعيين العالميين للتنافس والتواصل مع بعضهم البعض في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. واعتباراً من نهاية عام 2022، تعاونت هواوي مع 2،200 جامعة لبناء أكاديميات هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، مما ساعد على تدريب أكثر من 200،000 طالب كل عام. وشارك أكثر من 580،000 طالب من 85 دولة ومنطقة حول العالم في المسابقة منذ إطلاقها لأول مرة في عام 2015.

وعلى الصعيد العالمي، تلتزم هواوي ببناء 7،000 أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات بشكل إجمالي بحلول عام 2026، وتدريب أكثر من مليون طالب كل عام، بما يسهم بشكل كبير في تحسين التعليم والمعرفة الرقمية للطلاب ومهاراتهم من أجل عالم رقمي أكثر ديناميكية وشمولية. وقامت هواوي بتدريب أكثر من 150،000 موهبة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط فقط، وتلتزم بتحقيق المزيد من خلال التعاون مع شركائها، بينما حصل أكثر من 57،000 شخص على شهادة هواوي. كما وصل عدد أكاديميات هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة إلى 186 أكاديمية