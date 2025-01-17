طقس العراق.. انخفاض بدرجات الحرارة والـ"لانينيا" تحرم البلاد من المطر

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، عازياً انحسار الأمطار إلى ظاهرة مناخية تمر بها المنطقة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "درجات ستشهد اليوم الجمعة انخفاضاً ملموساً بمقدار ثلاث درجات بسبب كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح شمالية تنشط نهار اليوم والأيام المقبلة مؤدية إلى تشكل أجواء باردة، إلا أنها موجة باردة ضعيفة، ثم تبدأ الجبهة الهوائية بالضعف منتصف الأسبوع المقبل".

وبخصوص الأمطار، بين أن "البلاد تتأثر بعبور منخفض ممطر متوسط الفعالية يوم 24 من الشهر الجاري ويكون من نصيب المناطق الشمالية والوسطى، يعقبه منخفض ممطر نهاية الشهر ملامحه متغيرة الثبات تبقى قيد المتابعة".

وأشار الزيادي إلى أن "ظاهرة لانينيا هذا الموسم سبب شح الأمطار في العراق والشام وأغلب دول الخليج".