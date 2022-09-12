طفل عراقي سيجعلك تبتسم اليوم

شفق نيوز/ استحوذ فيديو لطفل عراقي يبيع القهوة في أحد شوارع مدينة البصرة على ملايين المشاهدين والاعجاب بسبب ابتسامته ولطفه ورفضه أن يقبض ثمن القهوة من مصوره الامريكي.

ولشدة تأثير جمال الفيديو، استهلت صحيفة "إنديا توداي" تقريرها الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ حول الموضوع بتوجيه سؤال إلى القراء بالقول: هل تعاني من كآبة الاثنين؟ حسنا، لدينا فيديو سيعالج هذه الكآبة بالتأكيد، وسترسم أيضا ابتسامة على وجهك".

واوضح التقرير ان مدون سفر أمريكي يدعى دوغ بارنارد انتشر على حسابه على "انستغرام"، وهو يظهر طفلا يبيع القهوة في مدينة البصرة، وابتسم لمصوره ورفض في بداية الامر اخذ نقود مقابل القهوة، الا ان دوغ ألح عليه للقبول.

وعنون دوغ الفيديو بعبارة "اللطف العراقي"، ولاقى آلاف التعليقات عليه واعجابا بالفتى وبلطفه وابتسامته، كما حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد مشاركته عبر الانترنت.

وكتب أحد المعلقين أن "الصبي الصغير الكريم كان يقول: ان الحساب علي... لم يكن يريد أن يأخذ المال في البداية".

وعلق آخرون قائلين ان عيونهم دمعت عندما شاهدوا الفيديو، بينما عبر آخرون عن فرحهم بالابتسامات التي رسمها على وجوههم.

ترجمة: وكالة شفق نيوز