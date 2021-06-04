طفلتان تسرقان سيارة "للسباحة مع الدلافين"

شفق نيوز/ قالت السلطات المحلية إن فتاتين صغيرتين في ولاية يوتا الأميركية سرقتا سيارة والدهما بهدف الذهاب إلى الشاطئ بولاية كاليفورنيا والسباحة مع الدلافين، وفقا لصحيفة "الغارديان".

الأختان اللتان تبلغان من العمر تسع وأربع سنوات، ركبتا السيارة وانطلقتا نحو وجهتهما، ولكن حادثا تسبب في تحطيم حلمهما.

فقد اصطدمت سيارتهما بسيارة أخرى من الجنب قبل أن تصطدم بشاحنة، ولم يصب أحد بأذى، وفقا لما نقلته صحيفة غارديان، مشيرة إلى أن الطفلتين كانتا تضعان أحزمة الأمان.

كما نقلت الغارديان أن الطفلتين سرقتا مفاتيح السيارة من نوع "شيفروليه ماليبو"، صباح الأربعاء الماضي، وتسللتا من منزل والديهما عبر الطابق السفلي.

وكانت الطفلة الكبيرة تقود السيارة، وشقيقتها الأصغر تجلس في المقعد الجانبي للسائق، وقادت السيارة لنحو 16 كيلومترا من "وست جوردان" إلى "وست فالي سيتي"، بما في ذلك "طريق يوتا السريع 201"، قبل أن يحدث الاصطدام.

واتصل سائق الشاحنة بالسلطات بعد رؤية السيارتين تصطدمان، معتقدا أن السائق مصاب بإعاقة، وتتبع سيارة الطفلتين قبل أن تصطدم بشاحنته.

ونقلت الصيحفة قول سائق الشاحنة "إنه فوجئ بالعثور على طفلة خلف عجلة القيادة".

وقالت شرطة وست جوردان إنه "من غير الواضح ما إذا كانت الطفلتان تسيران بسرعة الطريق السريع، والطفلتان تحدثتا عن الذهاب إلى كاليفورنيا للسباحة مع الدلافين والذهاب إلى الشاطئ، واستيقظتا في الثالثة صباحا" للقيام بالرحلة.

وأضافت الشرطة "شعر الوالدان بالرعب والصدمة الشديدة عند اكتشاف اختفاء الطفلتين".

وأشارت السلطات المحلية إلى أن والديهما تحدثا في السابق عن رحلة محتملة إلى كاليفورنيا، الأمر الذي ربما دفعهما إلى التفكير في القيادة إلى هناك.