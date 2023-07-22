طفلة تنقذ نفسها من الخطف بعبارة واحدة

شفق نيوز / أنقذت الشرطة في ولاية تكساس الأميركية ضحية اختطاف تبلغ من العمر 13 عاما في جنوبي كاليفورنيا بعد أن تمكنت من طلب المساعدة.

وذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن ستيفن روبرت سابلان ، 61 عاما ، يواجه الآن اتهامات بالخطف.

وقام سابلان بإشهار مسدس في وجه فتاة كانت تسير على رصيف في سان أنطونيو بولاية تكساس، في وقت سابق من هذا الشهر، وهددها بإطلاق النار إن لم تركب مع السيارة، وفق لوثائق المحكمة.

وأشارت الشبكة إلى أن سابلان اعتدى جنسيا على الفتاة مرارا وتكرارا أثناء القيادة من تكساس إلى كاليفورنيا.

ووجهت هيئة محلفين كبرى، هذا الأسبوع، الاتهام إلى سابلان بتهمة الاختطاف وتهمة نقل قاصر بقصد الانخراط في نشاط جنسي إجرامي.

ومن المقرر أن يتم توجيه الاتهام إليه في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما أعلنت وزارة العدل الأميركية يوم الخميس.

وتمكنت الضحية من رفع لافتة كتبت فيها "أنقذوني" من داخل السيارة بعد توجه سابلان إلى مغسلة في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا، واتصل شخص بخدمة الطوارىء الأميركية.

وأظهرت التحقيقات أن سابلان كان مطلوبا بتهمة السطو في فورت وورث بتكساس، ويعتبر مسلحا وخطيرا.

وتم العثور على مسدس أسود وأصفاد، وفق السلطات الأميركية. وفي حال إدانته بالتهمتين، قد يواجه سابلان حكما بالسجن مدى الحياة.