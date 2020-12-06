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طفلة تتحدى الحجر الصحي بطريقة خاصة... فيديو

Category: منوعـات

Date: 2020-12-06T13:30:43+0000
طفلة تتحدى الحجر الصحي بطريقة خاصة... فيديو

شفق نيوز /تسببت جائحة كورونا في تطبيق العديد الدول لإجراءات الحجر الصحي، التي يلتزم فيها المواطنون بالبقاء في منازلهم للتقليل من فرص انتشار المرض.

ويحاول البعض التغلب على شعور الملل الذي قد ينتابهم بسبب البقاء في المنزل لفترات طويلة بعدة وسائل وخاصة الأطفال.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" طفلة تحاول التغلب على ملل الحجر الصحي بتبادل رقصات ساخرة من داخل شرفة منزلها مع الجيران.

ومع مرور الوقت أصبحت الطفلة التي تدعى "إيان" صديقة دائمة للجيران الذين يقفون أمام منزلها لتبادل الرقصات الترفيهية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 66 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

https://twitter.com/buitengebieden_/status/1335360359063023616

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