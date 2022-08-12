طعن الروائي البريطاني سلمان رشدي في نيويورك

شفق نيوز/ تعرض الكاتب والأديب البريطاني سلمان رشدي، اليوم الجمعة، لعملية طعن بآلة حادة على المسرح، خلال إحدى المناسبات التي عقدت في نيويورك.

وبحسب شهود عيان، اقتحم رجل المسرح في مؤسسة تشوتوكوا وبدأ في لكم وطعن سلمان رشدي أثناء استعداده لتقديم محاضرته خلال الفعالية.

وذكرت مصادر أمنية أن الجاني طعن سلمان رشدي في العنق، وحاول بعض الأشخاص المتواجدين في المكان تقديم العلاج الأولي في محاولة لإنقاذه قبل نقله للمستشفى، وفقاً لوكالة ”أسوشييتد برس“.

وأفادت مصادر بأنه تم التحفظ على منفذ الهجوم على الأديب البريطاني البالغ من العمر 75 عاماً، والذي تم نقله على عجل لتلقي العلاج بطائرة هليكوبتر.

يذكر أن سلمان رشدي من الكتاب المثيرين للجدل، وسببت بعض مؤلفاته غضباً واسعاً في العالم الإسلامي، وتم حظر كتاب ”آيات شيطانية“ في إيران منذ عام 1988، حيث يعتبره العديد من المسلمين تجديفًا.