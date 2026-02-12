أطعمة يومية تسرع شيخوخة الأوعية الدموية.. تعرف عليها

شفق نيوز- متابعة

تشير الدكتورة أولغا روجديستفينسكايا أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية، إلى أن الإفراط في تناول الكربوهيدرات والوجبات السريعة والدهون غير الصحية يسبب اضطرابات أيضية.

ووفقا لها، لأن هذه الأطعمة ترهق الكبد والأوعية الدموية، لذلك تحث الناس على الحد من استهلاك الأطعمة المقلية بالزيت، مشيرة إلى أنه "حتى الجبن قد يصبح ضارا أيضا عند تناوله بانتظام، لأنه يصبح مصدرا للدهون غير الصحية".

وتقول: "نتيجة لذلك، يرتفع مستوى الدهون الضارة والدهون الثلاثية، ما يؤدي مباشرة إلى شيخوخة الأوعية الدموية، ووفقا للقاعدة الأساسية في علم التغذية، كل شيء يعتمد على الكمية- إذا اشتهى الشخص شيئا غير صحي، يمكنه تناوله بكمية قليلة، كنوع من التذوق، لكن إذا أصبح عادة، فالضرر حتمي".

وتشير الخبيرة، إلى أن "الأطعمة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع - كالمشروبات المحلاة والحلويات والإفراط في تناول الفاكهة قد يكون ضارا، ولكن تناول كمية صغيرة منها مفيد لاحتوائها على الفيتامينات والألياف. لأن الإفراط في تناول الفاكهة يرفع مستوى الأنسولين، ويزيد الشهية، ويرفع نسبة الدهون في الكبد.

ومرض الكبد الدهني هو شيخوخة الأوعية الدموية وتنشيط عملية تصلب الشرايين، ويكمن الخطر في أن هذه التغيرات تحدث دون ظهور أعراض، حيث يشعر الشخص بأنه طبيعي حتى يتفاقم المرض.

ووفقا لها، يمكن تحسين عملية الأيض دون اللجوء إلى أساليب قاسية أو قيود صارمة، بل يكفي تقليل السعرات الحرارية بشكل معتدل، وتجنب الإفراط في تناول الكربوهيدرات، كما يساعد الصيام لفترات قصيرة، على تنظيم مستوى الأنسولين واستقرار مستوى السكر والدهون في الدم، وتعزز هذه الأساليب فقدان الوزن وتبطئ عملية الشيخوخة إذا ما استخدمت بوعي.