أطعمة ومشروبات باردة قد تزيد حرارة الجسم في الصيف

شفق نيوز- متابعة

حذر طبيب روسي، من أن بعض الأطعمة والمشروبات التي يلجأ إليها الناس للتخفيف من حرارة الصيف قد تؤدي، على العكس، إلى زيادة حرارة الجسم.

وأوضح الدكتور سيميون أفدييف، بحسب موقع RT، أن المثلجات تمنح إحساساً مؤقتاً بالبرودة، إلا أن احتواءها على نسب مرتفعة من الدهون والسكريات يحفز عملية الهضم، التي تولد حرارة داخل الجسم، كما أن السكر يرفع مستوى الغلوكوز في الدم ويزيد معدل ضربات القلب، ما يعزز الشعور بالحرارة والتعرق.

وأضاف أن المشروبات الغازية المحلاة والعصائر المعلبة قد تزيد أيضاً من الإحساس بالحر، لأن محتواها العالي من السكر يجهد الجسم وقد يسبب الجفاف، ما يؤدي إلى تفاقم العطش بدلاً من تخفيفه.

وأشار إلى أن المشروبات الكحولية، مثل الجعة الباردة، تمنح إحساساً زائفاً بالبرودة نتيجة توسع الأوعية الدموية، لكنها تزيد فقدان السوائل وتسبب الجفاف، ما يفاقم الشعور بالإرهاق في الأجواء الحارة.

ولفت إلى أن المشروبات شديدة البرودة ليست الخيار الأمثل، إذ يتعامل الجسم مع الانخفاض المفاجئ في حرارة المعدة بزيادة إنتاج الحرارة الداخلية لاستعادة توازنه، لذلك قد يكون الماء البارد أو بدرجة حرارة الغرفة أكثر فاعلية في تبريد الجسم من الماء المثلج.

ونصح أفدييف بالاعتماد على الماء، والشاي الأخضر غير المحلى، والماء المنكه بالليمون والنعناع، إلى جانب الخضراوات والفواكه الغنية بالماء، مثل الخيار والبطيخ الأحمر والأصفر، لكونها تعوض السوائل المفقودة وتساعد الجسم على التخلص من الحرارة بصورة طبيعية.