طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن تثير الجدل وتهز الرأي العام (فيديو)

شفق نيوز/ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو انتشر من تركيا بشكل كبير وواسع، حيث أظهر طريقة مبتكرة في تعليم الأطفال وتحفيظهم القرآن الكريم، فتساعدهم في فهم تفسير الآيات وبالتالي يكون الحفظ أسهل وأسرع.

ووفق ما نشره موقع "يني شفق"، على منصة "إكس"، فقد أظهر مقطع الفيديو طفلة صغيرة تُدعى آسيا خلال حصة لتحفيظ القرآن الكريم، حيث طلبت منها معلمتها العربية بأن تقوم بتسميع جزء من سورة "التكوير".

وأظهر الفيديو، الطفلة وهي تقوم بتسميع الآيات عن طريق رسومات تنساب بسلاسة بين يديها، حيث تطوي كل جزء من الرسمة على حدة، ليعبر عما تقوله الآية الكريمة، إلى أن انتهت من تسميع الجزء الذي طُلب منها بالصف.