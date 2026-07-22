طرد مهاجم برازيلي تبوّل بمقاعد البدلاء قبل المباراة

شفق نيوز- برازيليا

نال ميكايل مهاجم ساو جوزيه البرازيلي بطاقة ‌حمراء قبل انطلاق مباراة فريقه في كأس ولاية ساو باولو لكرة القدم ضد ساو كايتانو بعد أن قال الحكم ⁠إن اللاعب تبول بجوار مقاعد البدلاء.

ولم يلتفت الحكم جوستافو هولاندا سوزا إلى توسلات لاعبي ساو جوزيه المذهولين، وطرد ميكايل قبل بدء المباراة مباشرة يوم الاثنين.

وكتب الحكم في تقريره الرسمي للمباراة "طُرد لخروجه ‌من ⁠الملعب للتبول بجوار مقاعد البدلاء الخاصة بفريقه قبل بدء المباراة".

ونظرا لأن ميكايل، المعار من نادي سبورت ⁠ريسيفي، طُرد قبل المباراة، سُمح لساو جوزيه باستبداله ليشارك اللاعب تشي تشي ⁠بدلا منه ويبدأ الفريق اللقاء بتشكيلة كاملة مكونة من ⁠11 لاعبا.

وسجل تشي تشي الهدف الأول في فوز ساو جوزيه 2-1.