طرده أحد الملحنين ورفضته الإذاعة.. تفاصيل يكشفها ماجد المهندس عن مشواره الغنائي

شفق نيوز/ كشف المطرب العراقي، ماجد المهندس، عن تفاصيل وصفت بـ الصادمة تعرض لها في بداية حياته المهنية، مؤكدا انه تعرض الى التنمر من أصدقاءه لبشاعة صوته، وتم رفضه باختبارات الإذاعة والتلفزيون.

وقال المهندس بأحدث ظهور له ببرنامج "بودكاست Big Time" مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "إم بي سي"، أنه "تعرض للتنمر في بدايته"، مؤكداً أن "الأمر استمر حتى خلال مسيرته الفنية".

وأضاف أن "أصدقاءه كانوا يطلبون منه في المدرسة عدم الغناء، لبشاعة صوته، وفق زعمهم، حتى إن إذاعات كثيرة رفضت استقبال أوراق تقديمه بحجة عدم الكفاءة".

وذكر المهندس: "هناك كثيرون لم يعجبهم صوتي وأنا صغير وهذا نابع من الحقد والغيرة، ولا أنسى وأنا في المدرسة كنت أغني وكان يضحك من يقف ورائي وحتى كبرت قدمت ببرامج الإذاعة والتلفزيون وتم رفضي".

وأوضح أن "كبار الملحنين استهزأوا بصوته، كما رفض باختبارات الإذاعة والتلفزيون في العراق"، كاشفا عن "طرده من جانب أحد الملحنين المعروفين".

واستكمل قوله: "في الثانوي تقدمت كثيرا للبرامج لكنها كانت ترفضني، وما أعرف هل هذا تنمر أو غيرة أو من جانب فني بحت".

إلى أن لجأ إلى الملحن العراقي علي سرحان، وقال له "أريد الغناء وأشعر أن بداخلي فنانًا"، فأخذه إلى واحد من أهم عازفي الناي في الوطن العربي.

وتابع المهندس: "أخذني إلى خضر إلياس وهو من أهم عازفي الناي، وسألني أين تعزف وأين تغني، وأنا لم أكن أعزف وكنت أريد الغناء، ولم أكن أعرف الطبقات، فأعطاني طبقة عالية وأخطأت في الطبقات، فألقى الناي وطردني، وكانت تلك واحدة من صدمات حياتي".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس كانت أغنية "جننت قلبي"، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أما برنامج "بودكاست بيغ تايم" فيعرض لأول مرة على قناة تلفزيونية في موسم رمضان، حيث يستضيف الإعلامي عمرو أديب أشهر نجوم الفن والرياضة حول العالم.