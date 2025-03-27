طرح هاتف ذكي جديد في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ أعلنت POCO، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، يوم الخميس، عن أحدث هواتفها الرائدة POCO F7 Ultra وPOCO F7 Pro خلال حفل إطلاق مبهر في سنغافورة.

وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام والخبراء في القطاع، حيث تم تسليط الضوء على التزام POCO المستمر بالابتكار، والأداء القوي، وإمكانية الوصول للجميع.

وتوفر سلسلة POCO F7 أداءً استثنائياً بفضل أحدث التقنيات والأسعار التنافسية، مما يعكس رؤية POCO في تقديم هواتف عالية الأداء للجميع.

ويأتي هاتف POCO F7 Ultra مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، الذي يضمن سرعة فائقة وكفاءة متقدمة وأداءً مذهلًا في الألعاب.

كما يتميز بذاكرة LPDDR5X RAM وسعة تخزين UFS 4.0، مما يوفر تجربة سلسة في تعدد المهام ونقل البيانات بسرعة فائقة.

أما POCO F7 Pro، فيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9200+ المصمم لتحقيق أفضل أداء في الألعاب والمهام اليومية، مع تحسينات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتبريد وكفاءة استهلاك الطاقة.

وكلا الجهازين مزودان بتقنية LiquidCool 4.0 التي تحافظ على درجات حرارة منخفضة حتى خلال جلسات الألعاب المكثفة، مما يضمن أداءً مستدامًا وخاليًا من التقطعات.

وتأتي هواتف POCO F7 Ultra وF7 Pro مزودة بشاشاتAMOLED بحجم 6.78 بوصة ومعدل تحديث متكيف يبلغ 144 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية استثنائية مع صور نابضة بالحياة واستجابة لمس فائقة السلاسة. وسواء كان الأمر يتعلق بمشاهدة الفيديوهات، ممارسة الألعاب، أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن هذه الشاشات تجربة عرض غامرة ومتميزة.