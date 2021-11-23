طرح مجموعة ألعاب لكسب المال للعاطلين

هل أنت واحد من الشبان العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن طريقة لكسب المال لتغطية مصاريفهم اليومية؟ هل فقدت عملك مؤخراً وبحاجة للمال لدفع فواتيرك القادمة! لا تشعر بالقلق! فكل ما تحتاج إليه هو لعب بعض الألعاب من راحة منزلك. بالتأكيد يمكنك أن تلعب في كازينوهات المال الحقيقي بلعبة روليت اون لاين أو بوكر اون لاين او العاب اخرى. ولكن في هذه المقالة ستكتشف نوعاً آخراً من الترفيه لكسب المال والتسلية.

العب بلعبة الريمية على موقع Play Rummy

هذا الموقع هو واحد من أكثر مواقع الألعاب عبر الإنترنت إثارة للاهتمام حيث يمكنك عن طريقة كسب مبلغ كبير من المال. كما أنه الموقع المفضل شخصياً بالنسبة لي. إذا كنت تحب لعب الريمية وترغب بكسب بعض المال من هذه اللعبة الشيقة, إذا عليك أن تقوم بتجربة الموقع حالاً.

هذه المنصة الإلكترونية مملوكة بالكامل ومشغلة من قبل شركة إينوبارك اينديا بي في تي إل تي دي. كما يمكنك أن تلعب بها عبر الهاتف من خلال تحميل التطبيق الخاص بها من متجر غوغل بلاي ومتجر تطبيقات الآيفون. ومن أهم الميزات البارزة الأخرى التي تتميز بها هذه اللعبة الآمنة والموثوقة هي الأرباح السهلة والدعم الممتاز على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

Swagbucks

بدأ هذا الموقع كبرنامج مكافآت عبر الإنترنت يقوم بإعطاء أعضاءه مكافآت لاستخدام محرك البحث الخاص بالموقع . وقامت الشركة الآن بتطوير نفسها لتصبح موقع GPT.

يمكنك في موقع swagbugs أن تكسب المال مقابل الأشياء التي تقوم بعملها مسبقاً على الإنترنت, ومن الواضح أن لعب الألعاب هو إحدى أفضل الطرق لكسب المال على هذا الموقع, حيث سيقدم لك الموقع مجموعة من ألعاب الكلمات وألعاب الآركيد.

يمكنك عن طريق اللعب بهذه الألعاب أن تكسب (بشكل عشوائي) نقاطاً تعرف أيضاً باسم "Swagbucks". تمثل الألعاب في هذا الموقع أحد الخيارات الأساسية لكسب المال. وتشمل البدائل الأخرى لكسب المال التسوق, والإجابة على الاستبيانات, والإحالة إلى الأصدقاء والبحث على الويب وغيرها الكثير.

يمكنك استبدال نقاط swagbucks ببطاقات أمازون أو أكواد قسائم أو غيرها من الجوائز الكثيرة المذهلة, كما يمكنك أن تطلب منهم أن يحولوا رصيد النقاط خاصتك إلى مال حقيقي يمكنك فيما بعد أن تحوله إلى حساب الباي بال خاصتك.

Exodus 3000

تعتبر هذه اللعبة واحدة من أكثر ألعاب تقمص الأدوار الاستراتيجية متعددة اللاعبين شعبية. ويتم نقلك في هذه اللعبة إلى بعد زمني آخر في المستقبل, بعد حوالي 1000 سنة من الآن. وتنص قصة اللعبة على ان كوكب الأرض لم يعد صالحاً للحياة المستدامة بسبب حادث مروع. ويتوجب على كافة اللاعبين أن يبحثوا عن المعادن و دولارات مارس (Mars Dollars) والتي تعتبر عملة اللعبة بدءاً من قواعدهم الرئيسية.

هناك ثلاثة طرق أساسية للحصول على هذه النقود الافتراضية: البحث في الأنقاض, استخراج المعادن من البراكين ومهاجمة اللاعبين الآخرين. ويمكنك عند الحصول على مبلغ معين أن تقوم بتحويله إلى مال حقيقي. هذه اللعبة بسيطة ومليئة بالمرح والتسلية, ولكن أهم جزء في هذه اللعبة أنه يمكنك الحصول على المكافآت والجوائز بسهولة بالغة.

ستحصل بعد التسجيل في اللعبة على 5000 دولار مجاني من دولارات مارس كمكافأة ترحيبية, وسعر الصرف لهذه العملة الافتراضية هو 20 دولار أمريكي مقابل 300000 دولار مارس.

PaidGamePlayer

إنه موقع للألعاب عبر الإنترنت قائم على مبدأ المسابقات. يتواجد في هذا الموقع أكثر من 25 لعبة أون لاين, ويمكنك في هذا الموقع أن تتنافس مع لاعبين آخرين في ألعاب شيقة كثيرة مثل لعبة زوما ولعبة بيجيويليد 2 ولعبة فاميلي فيود.

الهدف الأساسي في هذه اللعبة أن تشق طريقك للوصول إلى مجموعة الفائزين, وسيتم تعويضك في كل منافسة تفوز بها. وسيتمتع اللاعب الذي تمت ترقيته بمجموعة أكبر من الميزات وستصبح المكاسب أكثر قيمةً ولكن يجب عليك أن تدفع مبلغاً معيناً من المال لترقية عضويتك. إذا كان هدفك الأساسي تحقيق مبالغ صغيرة مع قضاء وقت ممتع باللعب بمجموعة من الألعاب فلن تكون بحاجة للقيام بالترقية.

يتم تقديم أكثر من 250000 دولار نقداً بالإضافة إلى جوائز يومية مجزية بحسب بيان الموقع. وبعيداً عن المشاركة في الألعاب هناك طرق أخرى مثيرة للاهتمام لكسب المال من هذا الموقع وهي الإجابة على الاستبيانات وتقييم الألعاب وتجربة منتجات أخرى يعرضها الموقع.

كسب المال أثناء اللعب بالألعاب عبر الإنترنت هو بالتأكيد أمر مربح لكلا الطرفين, حيث لن تقوم هذه الألعاب بتسليتك وتنمية العقل وزيادة التركيز فحسب بل ستساعدك أيضاً على كسب مبلغ كبير من المال.

SecondLife

يعتبر هذا الموقع واحداً من أكبر مواقع الألعاب على الإنترنت. وهناك شائعة قوية مفادها أن آنشي تشونغزا أصبح مليونيراً من خلال لعب الألعاب على هذا الموقع ويضم هذا الموقع أكثر من مليوني عضو نشط يتفاعلون مع بعضهم البعض عن طريق شخصياتهم الافتراضية (شخصية ثلاثية الأبعاد).

الاتجار بالعقارات (بيع وشراء العقارات الافتراضية) هي اللعبة الأكثر شيوعاً في هذه اللعبة, كما يمكنك أن تشارك في نشاطات أخرى مثل تصميم الملابس وصناعة وبيع المنتجات والمستلزمات والغناء في الحفلات الموسيقية وحفلات الروك. كما تتواجد طرق أخرى بما في ذلك الجلوس على مقاعد التخييم!.