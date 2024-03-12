طبيب يكشف تأثير الصيام على الجسم: يتعافى بشكل كامل

شفق نيوز/ أكد الطبيب الروسي راميل خيساموف، أن لا دواء شاف أفضل من صوم شهر رمضان، لافتا الى تنظيف جميع الأعضاء والأوعية خلال الصوم، ومن ثم يتعافى الجسم بشكل كامل.

واشار الطبيب المتخصص في جمهورية تتارستان الروسية في حوار صحفي، إلى أن "الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان هي الأصعب، ثم يتعود الجسم على النظام الغذائي الجديد، وبناء على ذلك ينصح بالصيام لمدة يوم أو يومين على الأقل كل أسبوع قبل بداية شهر رمضان، ويرى أن الشخص إذا تعود على الصيام ليس فقط في شهر رمضان المبارك ولكن في فترات على مدى العام، فلن يواجه صعوبات في التكيف مع صيام رمضان".

وفي معرض إجابته على سؤال حول ما يحدث في الجسم أثناء الصوم، وكيف يؤثر الامتناع عن الطعام والماء خلال النهار على الجسم، قال خيساموف: "أثناء الصيام يحدث تطهير عميق، خلال هذا الشهر، يتم تنظيف جميع الأعضاء والأوعية، وبحلول نهاية شهر الصوم، يكتسب جسمنا حالة نقية في البداية، ويعمل الكبد بشكل مكثف، يشبه مصنع إعادة تدوير القمامة، ويتم إطلاق جميع السموم والمواد الضارة المتراكمة على مدار العام، بعد رمضان، يتعافى الجسم".