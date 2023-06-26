طبيب يحدد خطوات التخلص من إدمان الكحول

شفق نيوز / أعلن أخصائي علم النفس والمخدرات، الدكتور ألكسندر بوليكاربوف، يوم الاثنين، أن للتعافي من آثار الإفراط في شرب الكحول، يجب تناول مواد خاصة ووجبة إفطار دسمة وشرب الحساء، والخلود للراحة.

وقال الطبيب: "لم يثبت علميا إمكانية علاج التسمم الكحولي باستخدام عصير الطماطم ومخلل الخيار، لذلك من الأفضل إعطاء الأفضلية للمواد الماصة، وجبة إفطار شهية، وحساء، وفي نفس الوقت الحد من النشاط البدني".

وبحسب الطبيب فإن الصداع الشديد والضعف والغثيان والتقيؤ وخفقان القلب والتعرق وغير ذلك يشير إلى تسمم الجسم بالأيثانول.

وأضاف أن "التسمم سيؤدي إلى اختلال عمليات التمثيل الغذائي، واضطرابات في الجهاز العصبي، وتلف الجهاز الهضمي ومنظومة القلب والأوعية الدموية.

كما قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، و يمكن أن يهدد التسمم الكحولي الحياة في حالات معينة".

وحذر الطبيب من إهمال آثار التسمم الكحولي الشديد أو محاولة إزالتها ذاتيا، مردفاً: "هذه هي الحالة التي يجب تحملها"، لأن الشيء الرئيسي في حالة التسمم الكحولي هو إزالة السموم".

وخلص إلى القول إن "هذه العملية تتم باستخدام أدوية خاصة تساعد على إخراج الكحول ومخلفاته من الجسم"، واصفاً "أدوية خاصة" ستساعد على استعادة عمل أعضاء الجسم وبصورة خاصة الدماغ، من بينها أدوية مهدئة وفيتامينات.