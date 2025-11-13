طبيب روسي يفند خرافات القهوة: أربع أكواب يومياً آمنة وتفيد القلب

شفق نيوز- موسكو

دحض الدكتور رومان أورسان، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أبرز الأساطير الشائعة حول القهوة، مشيرا إلى أن الجرعة الآمنة من تناولها تصل إلى أربعة أكواب من الإسبريسو يوميا.

وأشار إلى أن "القهوة لا تضر القلب عند تناولها بانتظام، ولا تُسبب تسرب الكالسيوم من الجسم، كما أن شربها مع الحليب قد يعزز فوائدها".

أوضح أورسان أن "القهوة ليست مجرد مشروب منبه، بل تحتوي على مضادات أكسدة و بوليفينولات وأحماض عضوية مفيدة للخلايا و للبكتيريا المعوية".

وأضاف أن "رائحة القهوة ومتعة شربها مع الآخرين تساهم في الحفاظ على المرونة العصبية للدماغ".

وأشار الطبيب إلى أن "الجرعة الآمنة من الكافيين تبلغ نحو 400 ملليغرام يوميا، أي ما يعادل أربعة أكواب من الإسبريسو".

ونصح النساء الحوامل والمرضعات بتوخي الحذر، إذ يمكن أن يزيد الكافيين من توتر الرحم وينتقل إلى حليب الأم، مما قد يسبب اضطراب النوم وقلق الطفل، لذا لا تُعد القهوة الخيار الأمثل خلال فترتي الحمل والرضاعة.

وقال أورسان، إن "القهوة قد تخفف الشعور بالجوع مؤقتا، لكنها لا تُغير سلوك الأكل أو تعزز فقدان الوزن على المدى الطويل. ورغم شيوعها بين الطلاب والأشخاص ذوي الجداول المزدحمة، إلا أنها ليست وسيلة فعالة لإنقاص الوزن".

وأكد الطبيب أن "فوائد القهوة تفوق أضرارها المحتملة، وأنها لا تُضعف القلب عند تناولها باعتدال، ومع ذلك، قد يؤدي الإفراط أو التناول غير المنتظم إلى زيادة مؤقتة في معدل ضربات القلب أو ضغط الدم، وأحيانا إلى شعور طفيف بعدم انتظام النبض".

أوضح أورسان، أن "الإدمان على القهوة ليس دائما، ويمكن التخلص منه عبر تقليل الاستهلاك تدريجيًا، أو التحول إلى القهوة منزوعة الكافيين، أو استبدالها بشاي الأعشاب أو شاي الهندباء".

وأضاف: "لن تظهر أعراض انسحاب قوية بعد يومين من التوقف، لكن أول 24 ساعة قد تكون مزعجة وتترافق مع صداع، غثيان، صعوبة في التركيز، وقلق".

وبيّن الطبيب أن "القهوة تحسن تدفق الدم الكلوي، لكنها لا تؤثر سلبا على استقلاب الكالسيوم"، فيما أشار إلى أن الحفاظ على نظام غذائي غني بالكالسيوم مثل تناول منتجات الحليب المخمر، الجبن، والمكسرات يمنع أي تأثير محتمل".

ونفى أورسان، الخرافة التي تقول بأن"القهوة مع الحليب (سُم)"،مؤكدا أن "القهوة بالحليب غير ضارة، بل إن الحليب يعزز بعض الفوائد الصحية للقهوة"، لكنه نبه إلى أن "بعض أنواع الحليب مرتفعة السعرات الحرارية، ما يستدعي الانتباه عند مراقبة الوزن".