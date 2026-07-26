طبيبة قلب تحذر من قائمة أطعمة شائعة تزيد خطر تصلب الشرايين وضغط الدم

شفق نيوز- متابعة

حذرت أخصائية أمراض القلب، أوليانا أوراسوفا، من أن بعض الأطعمة الشائعة قد تشكل خطراً مباشراً على صحة القلب والأوعية الدموية، مؤكدة أن معرفة هذه الأغذية والحد من استهلاكها يعد أمراً أساسياً للوقاية من أمراض القلب.

وقالت أوراسوفا إن الدهون المتحولة، الموجودة في السمن النباتي والمعجنات الصناعية والوجبات السريعة والعديد من الوجبات الخفيفة، تعد من أخطر المكونات الغذائية، لأنها ترفع مستوى الكوليسترول الضار وتخفض الكوليسترول الجيد، ما يساهم في تطور تصلب الشرايين.

وأضافت أن الإفراط في تناول السكر والحلويات يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الغلوكوز بالدم، الأمر الذي يزيد مع مرور الوقت من احتمالات الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني، وبالتالي يضاعف العبء على القلب.

وأوضحت أن الإكثار من الملح يسبب احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، وهما من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما نبهت إلى أن اللحوم المصنعة، مثل السجق والهوت دوغ، تحتوي على نسب مرتفعة من الملح والدهون المشبعة والمواد الحافظة، ما يجعلها من الأغذية غير الصحية للقلب.

وأشارت إلى أن منتجات الألبان كاملة الدسم، رغم احتوائها على الكالسيوم، تضم أيضاً كميات كبيرة من الدهون المشبعة، لذلك يوصى بتقليل استهلاكها، لافتة إلى أن الوجبات السريعة، بما تحتويه من دهون وسكريات وأملاح، ترتبط بزيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول واضطرابات التمثيل الغذائي.