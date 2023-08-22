طبيبة عراقية تكشف حقائق "صيفية" تصيب مخاوف النساء

شفق نيوز/ تتسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بحدوث اضطرابات نفسية عند النساء تؤدي في الغالب إلى زيادة أوزانهن والبدانة التي تثير مخاوفهن، وتعود هذه الأعراض إلى جسد المرأة وقابلية تأثره بتغيرات المناخ، بحسب مختصين.

وتقول أخصائية الطب النفسي، الدكتورة بتول عيسى، لوكالة شفق نيوز، إن "النساء يتأثرن نفسياً بارتفاع درجات الحرارة أكثر من الرجال، وذلك لطبيعة أجسامهن الأقل تحملاً لتغيرات المناخ القاسّية".

ومن هذه التأثيرات، تشرح عيسى، أن "المرأة معرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي، وتحول المزاج، والعصبية الزائدة، والقلق، والصداع التوتري، والصداع النصفي، والشقيقة، وكذلك الفتور في المشاعر، وقلّة الرغبة بالعمل والدوافع".

وتضيف الأخصائية، "وأحياناً فرط في الشهية أو العكس، واضطرابات في النوم، لكن غالباً هي كثرة النوم والطعام، لذلك من يقول إن المرأة تسمن في الصيف وتضعف في الشتاء، فهذا صحيح علمياً، لعلاقته بتغير المناخ".

وتتابع عيسى، كما أن "النساء الأكثر تأثراً بحالة تسمى (الاضطرابات العاطفية الموسمية) التي تحدث عند نهاية الصيف وتستمر إلى أواخر الشتاء".

ويحتل العراق المركز 55 عالمياً، والتاسع عربياً في معدلات السمنة، وفقاً لمسح قدمه مرصد السمنة العالمي (The Global Obesity Observatory) في مارس/ آذار الماضي، فيما يتوقع الاتحاد العالمي لمكافحة السمنة أنْ يصلَ عددُ الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة إلى نصف سكان العالم (51%) بحلول العام 2035.

وبحسب تقرير لوزارة الصحة العراقية صدر العام 2019، فقد بلغ عدد الذين يعانون من البدانة وزيادة في الوزن ما يقارب 29 مليون، 60% منهم مصابون بمرض السكري، و9% منهم يعانون من ارتفاع نسب الكوليسترول والدهون في الدم، وجميعها تؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

ويؤكد خبراء التغذية، على أن الطريقة الفعالة للتخلص من الوزن الزائد، هي تقليل كمية الدهون والسعرات الحرارية في الأطعمة، ولكن مع الحفاظ على الكمية اللازمة من البروتين والفيتامينات فيها، كما يجب زيادة النشاط البدني من أجل الحفاظ على الكتلة العضلية.