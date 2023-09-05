طبيبة توضح فوائد "قشر البيض" لتقوية العظام: احذروا منه في هذه الحالة فقط

شفق نيوز/ كشفت طبيبة مختصة فوائد "قشر البيض" والعناصر المعدنية المهمة التي تجعله مفيدا في الوقاية من هشاشة العظام، فيما حذر منه أيضاً في حالة معينة.

وتقول الدكتورة ماريات موخينا خبيرة التغذية الروسية موضحة: "يحتوي قشر البيض على عناصر الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم بحالة عضوية، ما يسهل امتصاصها، أي أن قشر البيض مفيد للجهاز العضلي الهيكلي وللعظام".

وأضافت الطبيبة "مع التقدم بالعمر وخاصة النساء يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام. لذلك يجب إضافة الكالسيوم إلى النظام الغذائي باستمرار من أجل الحفاظ على متانة العظام ومنع حدوث الكسور".

ومن جانب آخر تحذر الطبيبة من "خطر وجود بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية في قشر البيض، لذلك يجب غسله جيدا وتجفيفه وتسخينه في الفرن ومن ثم طحنه قبل استخدامه، كما يمكن إضافة عصير الليمون إلى قشر البيض وتناول ملعقة شاي في اليوم".