طبيبة تكشف أسباب زيادة الشعور بالعطش: سكري كاذب ويحدث نتيجة خلل بإفراز هرمون معين

شفق نيوز/ كشفت طبيبة اختصاصية، اليوم السبت، عن تأثير احدى الهرمونات الذي تفرزه منطقة ما تحت المهاد والغدة النخامية على زيادة الشعور بالعطش وهو ما يسمى بهذه الحالة "مرض السكري الكاذب" -حيث تفقد الكلى القدرة على تصفية الماء وتركيز البول.

وتقول الدكتورة كاميلا تابييفا اختصائية الغدد الصماء والطب الوقائي في حديث لـ Gazeta.Ru الروسية: "ترتبط هذه الحالة بنقص أو خلل في تأثير هرمون الفازوبرسين على الكلى، الذي تفرزه منطقة ما تحت المهاد، ويتراكم في الفص الخلفي للغدة النخامية، ويتحكم بمستوى الماء في الجسم، وينظم كميته التي تفرز عن طريق الكلى".

ووفقا لها، هناك أسباب عديدة لنقص أو خلل في عمل الفازوبرسين. وتشمل الاضطرابات الوراثية، وإصابات الدماغ، والتدخل الجراحي، وأورام الغدة النخامية، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، وأمراض الكلى، وبعض الأنواع من العدوى.

وتقول: "عند عدم تأثير الفازوبرسين على المستقبلات المطلوبة، يشعر الشخص بالعطش الشديد ويشرب الكثير من السوائل (من 3 إلى 18 لترا يوميا، وأحيانا تصل هذه الكمية إلى 20- 30 لترا). وتتكون كمية كبيرة من البول غير المركز. وتعتمد شدة الأعراض على درجة نقص الهرمون. وإذا كان المرض شديدا أو لم يعالج، فإنه يؤدي إلى اختلال توازن الماء والكهارل، ويحدث التورم والتشنجات".

وتشير الطبيبة، إلى أنه في بعض الحالات قد يشير العطش الشديد إلى أمراض خطيرة أخرى.

وتقول: "قد تكون زيادة العطش أحد أعراض فقدان الدم، وداء السكري، وأمراض الكلى والكبد، والتسمم بسبب الأمراض الفيروسية أو التسمم الغذائي، والتقيؤ المتكرر، والإسهال، وإصابات الدماغ والحروق. وقد تكون بسبب الاضطرابات النفسية أيضاً".