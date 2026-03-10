أطباء.. ابتسامات النجوم الطبيعية أكثر جمالاً من هوليوود

شفق نيوز- لندن

قالت دراسة أجراها أطباء بريطانيون، إن الابتسامة الشابة الحقيقية تجمع بين صحة الأسنان، التركيب الطبيعي، والاختلافات الطفيفة، بدلاً من الكمال الصناعي المرتبط غالباً بابتسامة هوليوود.

وبينما تُعتبر ابتسامة هوليوود علامة على الشباب والجمال، لكن الخبراء يكشفون أن الأسنان المثالية تتطلب أكثر من مجرد علاجات لتبييضها.

وحلل أطباء في إحدى عيادات الأسنان في لندن ابتسامات عدد من النجوم، موضحين كيف أن شكل الأسنان، وصحة اللثة، والمينا، و"قوس الابتسامة" كلها عوامل تحدد ما إذا كانت الابتسامة تبدو شابة أو تُظهر علامات التقدم بالعمر.

وأوضح الدكتور ديباك أولاك لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفروق الدقيقة في الأسنان الأمامية، وكمية الأسنان العليا الظاهرة، وانعكاس الضوء على المينا كلها تؤثر في تحديد العمر الظاهر للابتسامة.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التآكل الناتج عن المضغ أو الصرير إلى تسطح الأسنان الأمامية، مما يجعل الابتسامة تبدو أكبر سناً.

بعض النجوم، مثل كيارا نايتلي، تُظهر ابتسامات تجعلهم أصغر من عمرهم الفعلي.

وأشارت الدكتورة رونا إسكندر إلى أن أسنان نايتلي تبدو طبيعية وصحية وذات اختلافات طفيفة، مما يمنحها مظهراً شاباً وأصلياً رغم بلوغها 40 عاماً.

وبالمثل، أشيد بأسنان كريستن دانست وآنا باكين لمينا صحية، مع اختلافات طبيعية طفيفة، وتناسب مثالي للأسنان.

في المقابل، تظهر ابتسامات بعض المشاهير علامات تقدم العمر.

يظهر ريكي جيرفايس، البالغ 64 عاماً، تآكلاً طفيفاً وتغيرات في الأنسجة حول الفم، لكن العناية الجيدة بالأسنان وابتسامة واثقة تجعله يبدو أصغر سناً.

أما ممثلون مثل ستيف بوشيمي وجوني ديب فيظهر لديهم تآكل طبيعي للأسنان وتصبغات طفيفة، رغم أن بعض الترميمات أو الفينير قد يحسن المظهر.

ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على لثة صحية، وتبييض لطيف، وتنظيف مهني للأسنان، مع احترام الاختلافات الطبيعية، يمكن أن يجدد الابتسامة مع الحفاظ على مظهر أصلي.

فالسطوع، التناسق، والمحاذاة هي علامات أساسية، في حين أن المعالجات التجميلية المفرطة قد تشير إلى ابتسامة أكثر تقدماً بالعمر.

وفي النهاية، يوضح التحليل أن الابتسامة الشابة الحقيقية تجمع بين صحة الأسنان، التركيب الطبيعي، والاختلافات الطفيفة، بدلاً من الكمال الصناعي المرتبط غالباً بهوليوود.