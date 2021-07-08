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طائر أسود لا يهاجم إلا الرجال.. فيديو

Category: منوعـات

Date: 2021-07-08T19:45:00+0000
طائر أسود لا يهاجم إلا الرجال.. فيديو

شفق نيوز/ يهوى بعض البشر مشاهدة الطيور ومداعبتها في الحدائق والأماكن العامة، وبينما يألف بعضها التعامل مع البشر، فإن طيور أخرى ربما تفر بعيدا أو تبدأ في مهاجمتهم.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث ثشاينا مورنينغ بوست" الصينية، طائرا أسود اللون، تقول إنه يقوم بمهاجمة الرجال فقط.

وتقول الصحيفة إن الطائر الموجودة داخل الحرم الجامعي بإحدى الجامعات الصينية منذ أكثر من 5 سنوات يقوم بمهاجمة البشر عندما يسيرون بالقرب من الأشجار، لكنه يستثنى النساء.

ويظهر الفيديو قيام الطائر بمهاجمة العديد من الشباب أثناء مرورهم بالقرب من الأشجار، حيث يتجه نحو منطقة الرأس ويحاول استهدافهم بطريقة ما، لكنهم يتمكنون من الفرار.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الطائر ينتشر في الحرم الجامعي في الربيع والصيف، ويتمركز على بعض الأشجار، وهو ما دفع إدارة الجامعة إلى وضع علامات إرشادية لتحذير المارة من تعرضهم لهجوم هذا الطائر بصورة مفاجئة.

وتقول إحدى اللافتات: "احترس من الطائر الموجود في هذه المنطقة... لا تتسبب في استفزازه... اسلك الطريق الآخر".

ويقول أحد الطلاب للصحيفة، إن هناك بعض التفسيرات التي تكشف سر مهاجمة هذا الطائر للرجال فقط، يقول بعضها إن أحد الطلاب لمس عشه ذات مرة، وأن هذا هو السبب في تركيز هجماته على الرجال واستثناء النساء.

https://twitter.com/SCMPNews/status/1413058115864457221?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1413058115864457221%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.sputniknews.com%2Fmosaic%2F202107081049509541-D8B7D8A7D8A6D8B1-D8A3D8B3D988D8AF-D984D8A7-D98AD987D8A7D8ACD985-D8A5D984D8A7-D8A7D984D8B1D8ACD8A7D984-D981D98AD8AFD98AD988%2F

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